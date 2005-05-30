  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۱۶

نمايشگاه آثار محمد رضا شريفي

25 اثر نگارگري تلفيقي در گالري نقش جهان

محمد رضا شريفي - نقاش معاصر در چهل و هشتمين نمايشگاه انفرادي خود به ارائه آثار نگارگري تلفيقي مي پردازد .

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"،  اين نقاش دراين نمايشگاه 25 اثربه نمايش گذاشته است كه هشت  اثر آن مينياتور وبقيه به صورت مينياتورمدرن است . اين تابلوها عمدتا موضوع خاصي را دنبال نمي كنند وتنها به نمايش شيوه هاي مدرن پرداخته اند .

"محمد رضا شريفي " درطول هجده سال فعاليت هنري ، چهل وهشت نمايشگاه انفرادي وگروهي برگزاركرده است . آثارتلفيقي ارائه شده اين نقاش درواقع ادغام هنرشرق وغرب است . هم چنين استفاده ازرنگ هاي مسطح و تخت بدون دارا بودن سايه روشن ، بيانگراحساسات دروني ونوع نگرش وي به افق ماوراء وبرگرفته ازهيجانات وانگيزه هاي ذهني است . مي توان گفت : "شريفي " به نوعي ازخطوط منحني جهت بيان انديشه هاي انساني استفاده كرده است .


اثر محمد رضا شريفي

تابلوهاي نمايش اين هنرمند نشان از: عشق وعاطفه دارند .

"شريفي " سعي كرده است تا ازسمبل هاي عشق وعاطفه ، اهرم هايي جهت ستيز با ناهنجاري وكشمش هاي دروني انسان بسازد .

"محمد رضا شريفي " سال 1349 دراصفهان به دنيا آمد ازدوران كودكي علاقه فراواني به طراحي ونقاشي داشت وبا ورود به هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان موفق شد ،استعدادهاي خود را درمسير صحيحي پرورش دهد .

مجموعه " راز نهفته " كه مجموعه اي هنري است تاليف اين نقاش است . هم چنين او توانست به همراه تعدادي ازهنرمندان معاصركشور، مجموعه ديگري به نام "اسوه آفرينش " رابه چاپ برساند .

شايان ذكراست ، نمايشگاه آثارنقاشي "محمد رضا شريفي " تا يازده خرداد درگالري نقش جهان ادامه دارد . 

کد مطلب 189692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها