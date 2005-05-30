25 اثر نگارگري تلفيقي در گالري نقش جهان

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، اين نقاش دراين نمايشگاه 25 اثربه نمايش گذاشته است كه هشت اثر آن مينياتور وبقيه به صورت مينياتورمدرن است . اين تابلوها عمدتا موضوع خاصي را دنبال نمي كنند وتنها به نمايش شيوه هاي مدرن پرداخته اند .

"محمد رضا شريفي " درطول هجده سال فعاليت هنري ، چهل وهشت نمايشگاه انفرادي وگروهي برگزاركرده است . آثارتلفيقي ارائه شده اين نقاش درواقع ادغام هنرشرق وغرب است . هم چنين استفاده ازرنگ هاي مسطح و تخت بدون دارا بودن سايه روشن ، بيانگراحساسات دروني ونوع نگرش وي به افق ماوراء وبرگرفته ازهيجانات وانگيزه هاي ذهني است . مي توان گفت : "شريفي " به نوعي ازخطوط منحني جهت بيان انديشه هاي انساني استفاده كرده است .



اثر محمد رضا شريفي

تابلوهاي نمايش اين هنرمند نشان از: عشق وعاطفه دارند .

"شريفي " سعي كرده است تا ازسمبل هاي عشق وعاطفه ، اهرم هايي جهت ستيز با ناهنجاري وكشمش هاي دروني انسان بسازد .

"محمد رضا شريفي " سال 1349 دراصفهان به دنيا آمد ازدوران كودكي علاقه فراواني به طراحي ونقاشي داشت وبا ورود به هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان موفق شد ،استعدادهاي خود را درمسير صحيحي پرورش دهد .

مجموعه " راز نهفته " كه مجموعه اي هنري است تاليف اين نقاش است . هم چنين او توانست به همراه تعدادي ازهنرمندان معاصركشور، مجموعه ديگري به نام "اسوه آفرينش " رابه چاپ برساند .

شايان ذكراست ، نمايشگاه آثارنقاشي "محمد رضا شريفي " تا يازده خرداد درگالري نقش جهان ادامه دارد .