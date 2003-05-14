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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۰:۲۲

با فراهم شدن امكانات آموزش از راه دور

دختران مناطق محروم امكان ادامه تحصيل پيدا مي كنند

شرايط تحصيل از طريق اموزش از راه دور ويژه دانش اموزان مقطع متوسطه مناطق محروم كشور بزودي فراهم مي شود .

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ،  معاون اموزش نظري  و پيش دانشگاهي وزارت آموزش و پرورش   با بيان اين مطلب افزود : با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا پايان امسال موسسه اموزش از راه دور به صورت غير حضوري و نيمه حضوري براي دانش اموزان مقطع متو سطه مناطق محروم كشور راه اندازي مي شود .

دكتر علي اصغر فاني افزود :اين طرح با هدف فراهم اوردن شرايط مناسب تحصيل براي دانش اموزاني كه در مناطق محروم كشور به صورت پراكنده ساكن هستند و دسترسي به دبير ستانهاي مجاور منطقه سكونت خود ندارند  اجرا مي شود .

وي در ادامه گفت : در حال حاضرامكانات  مدارس شبانه روزي ، خوابگاه مركزي و سرويس اياب و ذهاب  براي دانش اموزان مناطق محروم كشور وجود دارد ولي تعداد زيادي از دانش اموزان به ويژه دختران  به دلايل متعدد  نمي توانند  از اين امكانات استفاده كنند .

وي تصريح كرد : با اجراي اين طرح دانش اموزان دختر مناطق محروم كشور كه ازدواج كرده اند و امكان استفاده از مدارس شبانه روزي را ندارند  نيز مي توانند از طريق اموزش از راه دور ادامه تحصيل دهند .

معاون اموزش و پرورش متوسطه و پيش دانشگاهي در پايان گفت :  كتابهاي درسي دانش اموزان مطابق با اموزش از طريق راه دور و به  صورت خود اموز تدوين مي شود  وهمچنين  شرايط تحصيل و ثبت نام  بعد از تخصيص اعتبارات لازم   اعلام مي شود .

کد مطلب 1897

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