دختران مناطق محروم امكان ادامه تحصيل پيدا مي كنند

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، معاون اموزش نظري و پيش دانشگاهي وزارت آموزش و پرورش با بيان اين مطلب افزود : با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا پايان امسال موسسه اموزش از راه دور به صورت غير حضوري و نيمه حضوري براي دانش اموزان مقطع متو سطه مناطق محروم كشور راه اندازي مي شود .

دكتر علي اصغر فاني افزود :اين طرح با هدف فراهم اوردن شرايط مناسب تحصيل براي دانش اموزاني كه در مناطق محروم كشور به صورت پراكنده ساكن هستند و دسترسي به دبير ستانهاي مجاور منطقه سكونت خود ندارند اجرا مي شود .

وي در ادامه گفت : در حال حاضرامكانات مدارس شبانه روزي ، خوابگاه مركزي و سرويس اياب و ذهاب براي دانش اموزان مناطق محروم كشور وجود دارد ولي تعداد زيادي از دانش اموزان به ويژه دختران به دلايل متعدد نمي توانند از اين امكانات استفاده كنند .

وي تصريح كرد : با اجراي اين طرح دانش اموزان دختر مناطق محروم كشور كه ازدواج كرده اند و امكان استفاده از مدارس شبانه روزي را ندارند نيز مي توانند از طريق اموزش از راه دور ادامه تحصيل دهند .

معاون اموزش و پرورش متوسطه و پيش دانشگاهي در پايان گفت : كتابهاي درسي دانش اموزان مطابق با اموزش از طريق راه دور و به صورت خود اموز تدوين مي شود وهمچنين شرايط تحصيل و ثبت نام بعد از تخصيص اعتبارات لازم اعلام مي شود .