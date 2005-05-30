ابومازن گفت عاملان عمليات ضدصهيونيستي را سركوب مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه شب گذشته با شبكه تلويزيوني" اي بي سي" آمريكا مصاحبه مي كرد همچنين افزود: هر كسي كه دست به عمليات ضد اسراييلي بزند از حمايت تشكيلات خودگردان فلسطين برخوردار نخواهد شد زيرا اين تشكيلات عملياتي را كه ازحمايت فلسطينيان عادي برخوردار نباشد سركوب خواهد كرد.

وي ابرازعقيده كرد كه اكثر فلسطينيها اعمال خشونت آميز عليه اسراييليها را محكوم مي كنند وهرگز ازمجموعه هايي كه براي چنين عملياتي برنامه ريزي مي كنند، حمايت نخواهند كرد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفته است، ازچهار ماه پيش كه قدرت را در تشكيلات خودگردان فلسطين بدست گرفتم اعمال خشونت آميزدرنوارغزه به ميزان 90 درصد كاهش يافته است بنابراين اين رقم مشروعيت دولتش را ثابت مي كند.

ابومازن اين را هم گفت كه ما همانطوري كه فرهنگ اعمال خشونت آميزرا متوقف ساختيم، فرهنگ جلوگيري ازخشونت را آغاز كرديم لذا مردم فلسطين به اين عمليات به عنوان يك چيزي نگاه مي كنند كه يا بايد محكوم و يا بايد متوقف شود.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در پايان اظهارات خود عنوان داشت كه فضاي كنوني براي انجام مذاكرات سياسي مناسب است بنابراين ما ازجنبش حماس مي خواهيم از راهي كه اكنون انتخاب كرده است دست بكشد و به راه سياسي روي آورد.

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) نيز با عجيب خواندن اظهارات اخير ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مبني بر دعوت از اين جنبش براي دست كشيدن از خشونت و روي آوردن به گفتمان با جنبش فتح، بر حق دفاع مردم بي دفاع فلسطين از خود تاكيد كرد.