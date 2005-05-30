كاپيتان مهدي به قزوين آمد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر " مهر " ، "محسن آقالر" مسوول انجمن سينماي جوان قزوين دراين رابطه گفت: اين نمايشگاه شامل 20قطعه عكس سياه و سفيد بهمراه يك ويدئو آرت مي باشد كه موضوع آنها كاپيتان سالخورده اي به نام مهدي است كه سالهاست مونس كشتي به گل نشسته اي درساحل بندرانزلي است .

وي درپايان يادآورشد: اختتاميه اين نمايشگاه كه همراه با نشست نقد وبررسي عكسها مي باشد ، روز 29 ارديبهشت ماه ، راس ساعت 30/16 در محل نگارخانه "عارف قزويني" واقع در ابتداي بلوار مدرس برگزارمي گردد .