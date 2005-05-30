كاپيتان مهدي به قزوين آمد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر " مهر " ، "محسن آقالر" مسوول انجمن سينماي جوان قزوين دراين رابطه گفت: اين نمايشگاه شامل 20قطعه عكس سياه و سفيد بهمراه يك ويدئو آرت مي باشد كه موضوع آنها كاپيتان سالخورده اي به نام مهدي است كه سالهاست مونس كشتي به گل نشسته اي درساحل بندرانزلي است .
وي درپايان يادآورشد: اختتاميه اين نمايشگاه كه همراه با نشست نقد وبررسي عكسها مي باشد ، روز 29 ارديبهشت ماه ، راس ساعت 30/16 در محل نگارخانه "عارف قزويني" واقع در ابتداي بلوار مدرس برگزارمي گردد .
نمايشگاه عكس آثار "تورج خامنه زاده" با عنوان "كاپيتان مهدي" 24 الي 29 ارديبهشت ماه سال جاري در نگارخانه عارف قزويني توسط انجمن سينماي جوانان ايران دفتر قزوين با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين بر روي ديوارهاي نگارخانه خود نمايي مي كند .
به گزارش گروه فرهنگ و هنر " مهر " ، "محسن آقالر" مسوول انجمن سينماي جوان قزوين دراين رابطه گفت: اين نمايشگاه شامل 20قطعه عكس سياه و سفيد بهمراه يك ويدئو آرت مي باشد كه موضوع آنها كاپيتان سالخورده اي به نام مهدي است كه سالهاست مونس كشتي به گل نشسته اي درساحل بندرانزلي است .
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