تشكيل وزارت خزانه داري در دستور كار دولت

سيد ابوالفضل فاطمي زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در عين حال ، تشكيل وزارت خزانه داري را امر عادي تلقي كرد و گفت: با تشكيل اين وزارتخانه، ايران نيز نظير ساير كشورهاي خارجي وزارت خزانه داري كل خواهد داشت.

وي ، وظيفه وزارت خزانه داري كل را بسيار فراتر از وظيفه فعلي خزانه داري كل كشور دانست و بيان كرد: در شرايط فعلي، وظيفه خزانه داري تنها به هزينه ها و درآمدهاي كشور محدود شده است.

فاطمي زاده تصريح كرد: تشكيل وزارت خزانه داري كل ابعاد گسترده اي خواهد داشت كه قسمتي از آن وظيفه خزانه داري كل فعلي خواهد بود.

معاون هزينه و خزانه دار كل كشور توضيح داد: قطعا دستگاه هايي كه مسئول وصول منابع بودجه عمومي كشورنظير گمرك، ماليات و...هستند، با تشكيل وزارت خزانه داري در اين واحد متمركز خواهند شد.

وي درباره روند تشكيل وزارت خانه داري گفت: تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي مطالعه اوليه تشكيل اين وزارتخانه را انجام داده است.