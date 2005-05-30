برنامه هاي سازمان زيباسازي شهرداري تهران به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عموي ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام (ره)، برگزاري مراسم دعاي توسل ، حضور فعال مسئولين و كادر در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي والا، برگزراي مسابقات فرهنگي و ورزشي ويژه كاركنان ، تهيه و چاپ حداقل 1500 پلاكارد در برزگراهها و معابر اصلي از جمله برنامه هاي اين واحد است.

طراحي ، اجرا، اكران طرح هاي مورد توافق با ستاد براي 200 بيلبرد ثابت در شهر و 30 بيلبرد موقت در اطراف حرم، طراحي ، تهيه و چاپ مواد تبليغاتي در ابعاد 3 در 4 نمايشگر پرتابل 4 در 6 متري در اطراف حرم مطهر، چهره سازي شهر تهران متناسب با ايام ارتحال حضرت امام (ره) و انتخابات رياست جمهوري از ويژه برنامه هاي سازمان زيباسازي شهرداري تهران است.