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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۴۲

ورزشكاران اسكيت كيش به طرف مرقدمطهرحضرت امام خميني (ره) استارت زدند

موسسه ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش به مناسبت بزرگداشت ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني (ره) برنامه هاي ويژه ورزشي رادرايام 14 خردادماه تدارك ديده است.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اعزام تيم پنج نفره از ورزشكاران اسكيت كيش يكي ازچند برنامه فوق است كه صبح روزيكشنبه هشتم خرداد ماه ورزشكاران با حضور و قرائت فاتحه برمزارشهداي گمنام درمسجد امام حسن (ع) سفر زيارتي و حضوردرمراسم شانزدهمين سالگرد و ميثاق با حضرت امام خميني (ره) را آغازكردند.
به گزارش روابط عمومي موسسه ورزش ، اين دومين سفر تيم اسكيت جزيره كيش است كه براي شركت درمراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) شركت مي نمايند. اين سفربه مدت شش روز و 485 كيلومترازاصفهان تا تهران تعيين شده است و اين گروه تمام طول مسيررا با اسكيت پا خواهند زد.
درتيم اعزامي مهران نژاد محمد، منوچهر زائري، محمدآلبوغبيش، داود باجلان وآرش سلمانپورعضويت دارند.

کد مطلب 189777

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