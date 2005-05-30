ورزشكاران اسكيت كيش به طرف مرقدمطهرحضرت امام خميني (ره) استارت زدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" اعزام تيم پنج نفره از ورزشكاران اسكيت كيش يكي ازچند برنامه فوق است كه صبح روزيكشنبه هشتم خرداد ماه ورزشكاران با حضور و قرائت فاتحه برمزارشهداي گمنام درمسجد امام حسن (ع) سفر زيارتي و حضوردرمراسم شانزدهمين سالگرد و ميثاق با حضرت امام خميني (ره) را آغازكردند.

به گزارش روابط عمومي موسسه ورزش ، اين دومين سفر تيم اسكيت جزيره كيش است كه براي شركت درمراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) شركت مي نمايند. اين سفربه مدت شش روز و 485 كيلومترازاصفهان تا تهران تعيين شده است و اين گروه تمام طول مسيررا با اسكيت پا خواهند زد.

درتيم اعزامي مهران نژاد محمد، منوچهر زائري، محمدآلبوغبيش، داود باجلان وآرش سلمانپورعضويت دارند.