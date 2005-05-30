منافع ملي در گرو حضور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اراك، استاندار استان مركزي در همايش زنان و مشاركت سياسي در استانداري اين استان تصريح كرد: افكار و عقايد مختلف شالكه ملت را تشكيل مي دهد و در انتخابات بايد به گونه اي عمل كرد كه سلايق مختلف بتوانند حضور يابند.

مهندس زاهدي گفت: بر اساس قانون ايجاد زمينه حداكثري مردم در انتخابات بر عهده نهاد يا شخصي نيست بلكه همه ما موظف به ايجاد اين زمينه هستيم.

وي پشتوانه مردمي قوي را باعث افزايش قدرت رييس جمهور براي احقاق حقوق ملت در زمينه ها و عرصه داخلي و خارجي عنوان كرد و افزود: حضور حداكثري پشتوانه اي قوي براي رييس جمهور آينده ايجاد مي كند.