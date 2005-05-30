  1. سیاست
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

زاهدي استاندار استان مركزي در همايش زنان و مشاركت سياسي:

منافع ملي در گرو حضور مردم در انتخابات است

مهندس عبدالمحمد زاهدي استاندار استان مركزي گفت: منافع ملي كشور در گرو مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اراك، استاندار استان مركزي در همايش زنان و مشاركت سياسي در استانداري اين استان تصريح كرد: افكار و عقايد مختلف شالكه ملت را تشكيل مي دهد و در انتخابات بايد به گونه اي عمل كرد كه سلايق مختلف بتوانند حضور يابند.

مهندس زاهدي گفت: بر اساس قانون ايجاد زمينه حداكثري مردم در انتخابات بر عهده نهاد يا شخصي نيست بلكه همه ما موظف به ايجاد اين زمينه هستيم.

وي پشتوانه مردمي قوي را باعث افزايش قدرت رييس جمهور براي احقاق حقوق ملت در زمينه ها و عرصه داخلي و خارجي عنوان كرد و افزود: حضور حداكثري پشتوانه اي قوي براي رييس جمهور آينده ايجاد مي كند.

کد مطلب 189780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها