يك جانباز دوران دفاع مقدس با اشاره به ادغام بنياد شهيد و جانبازان، مشكلات دارو و درمان جانبازان را همچنان لاينحل خواند و به خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت: هنوز مشكلات دارويي جانبازان بعد از بيست سال حل نشده است بعنوان مثال من براي گرفتن دارويي به يك داروخانه در منطقه خودمان كه حدود چند ماه است براي جانبازان با آن قرار داد بسته شده مراجعه كردم كه جانباز با كپي كارت جانبازي و نسخه اش مي تواند داروي مورد نيازش را تهيه كند.اما متأسفانه آنجا گفت: نداريم. رفتم به داروخانه ديگري در يك منطقه دورتر كه آن هم براي جانبازان قرارداد بسته اند آنجا هم نداشت! منظورم اين است كه وقتي داروهاي مورد نياز جانبازان را اين داروخانه ندارد حالا بيايند چند تا آسپيرين و آكسار و...بگذارند آنجا، چه فرقي به حال من مي كند؟ اين قرارداد چه فايده اي دارد؟ همان تهران هم نمي تواني دارويت را پيدا كني چون خارجي است و بيمه قبول نمي كند. آزاد هم كه بگيري و بروي بنياد تا هزينه اش را بگيري بيچاره ات مي كنند.
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ميگويند بعد از ادغام و تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران وضعيت بهتر شده است . پس كو؟ كجاست؟ من كه نمي بينم. اگر بن بوده كه قطع شده، اگر تسهيلات رفاهي - تفريحي بوده كه قطع شده، اگر افزايش حقوق بوده كه آن هم هيچ تغييري نكرده.
وي با بيان اينكه طبق قوانين جديد جانباز بايد هفتاد درصد هزينه درماني خانواده اش را خود بپردازد، اظهار كرد: من از كجا بياورم؟من با اين مبلغ ناچيز دريافتي بايد براي گذران زندگيم قرض بگيرم. گاهي اصلا براي اينكه بروم خانه پول ندارم.اين چه وضع زندگي است كه من دارم حتي توان پرداخت هزينه عمل جراحي همسرم را ندارم. براي يك مرد افت دارد كه نتواند هزينه درمان زنش را بپردازد. خب اين را به كي بگوييم؟ اين اسمش رسيدگي است؟!
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تازه من خوبه شان هستم. برخي جانبازان از ترس اينكه مبادا درصدشان كم بشود اعتراض نمي كنند! در طول اين يكسال كه تغييري نديديم هيچ، حتي بعد از گزارشهايي كه خبرگزاري مهر منتشر كرد ، يكي از مسئولين بنياد نيامد بگويد ما تا الان خبر نداشتيم و حالا متوجه شديم بياييد مشكلاتتان را بررسي كنيم.
اين جانباز همچنين با اظهار اينكه وضعيت جانبازان نسبت به سالهاي قبل بدتر شده و حتي رسيدگيهاي جزئي گذشته هم حذف شده است ، گفت: اين مشكلاتي كه گفتم درباره دارو و درمان بود كه نسبت به قبل بيشتر شده است . ولي در مسائل جزئي هم امكانات ساده اي كه قبلا بود حذف شده . قبلا شب عيد بنهايي را به جانبازان مي دادند و بازارچه هايي تشكيل مي شد كه ما به قيمت توليدي اقلام مورد نياز خود را مي خريديم، مثل روغن، برنج، قند و...خب ما دلمان خوش بود كه مثلا 50كيلو برنج مي گيريم،10كيلو روغن مي گيريم و...آن هم قطع شد. گفتند چون از بنياد مستضعفان جدا شده ايد اين بن ها سهميه بنياد مستضعفان بود و اگر مي خواهيد بايد به بنياد مستضعفان پول واريز كنيد.
وي در ادامه افزود:براي سيزده بدر با يكي از جانبازان بچه هايمان را برديم پارك ارم. وقتي رفتيم متوجه شديم با اين پول ما بچه ها نمي توانند بازي كنند. چراكه اين امكانات هم به دليل جدايي بنياد جانبازان از بنياد مستضعفان قطع شده است و جانبازان تا دو سال پيش با كارت جانبازي مي توانستند از امكانات اين مركز تفريحي نيم بها استفاده كنند.اما با اين شرايط بايد حداقل ده هزار تومان براي هر بچه ام مي دادم. شايد باورتان نشود ، بچههاي ما به بيابانهاي اطراف اين منطقه و خرابههاي آن كه سگهاي ولگرد هم در آن هست ميگويند ، پارك ارم . يعني محل تفريح و بازي آنها اين منطقه است . بچه هاي ما بايد به بيايان هاي اينجا پارك ارم بگويند ؟
تازه من خوبه شان هستم. برخي جانبازان از ترس اينكه مبادا درصدشان كم بشود اعتراض نمي كنند! در طول اين يكسال كه تغييري نديديم هيچ، حتي بعد از گزارشهايي كه خبرگزاري مهر منتشر كرد ، يكي از مسئولين بنياد نيامد بگويد ما تا الان خبر نداشتيم و حالا متوجه شديم بياييد مشكلاتتان را بررسي كنيم.
اين جانباز در ادامه به عدم توزيع عادلانه امكانات رفاهي -تفريحي در بين جانبازان اشاره كرد و افزود: اكثر جانبازان زير 50درصد هستند كه در حاشيه تهران و شهرستانهاي مختلف پراكنده شدند.چرا نبايد همه جانبازان - و نه تنها يك تعداد محدودي - از امكانات تفريحي استفاده كنند؟
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متأسفانه آنقدر برخوردهاي منفي در بنياد مي بينيم كه آنها هم كه انسانهاي صادق و درستي هستند در اين بين گم مي شوند. يعني ما در انبار كاه دنبال سوزن مي گرديم!
اين جانباز دوران دفاع مقدس در پايان متذكر شد: متأسفانه آنقدر برخوردهاي منفي در بنياد مي بينيم كه آنها هم كه انسانهاي صادق و درستي هستند در اين بين گم مي شوند. يعني ما در انبار كاه دنبال سوزن مي گرديم!
مهر: همانطور كه پيش از اين گفته شد «مهر» به دليل مسائل پيش آمده ، از ذكر نام و مشخصلات جانبازان عزيز در اخبار و گزارشات اجتناب كرده و متذكر ميشود مستندات مصاحبه فوق به همراه نام و مشخصات كامل مصاحبه شونده جهت ارائه به هر مرجع صلاحيتداري در خبرگزاري مهر نگهداري ميشود.
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