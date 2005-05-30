به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اينترفكس،سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه پس از مذاكره با سالوم زورابيچويلي همتاي گرجي خود در يك كنفرانس مطبوعاتي درمسكو گفت : مرحله نهايي اين عقب نشيني در سال 2008 انجام خواهد شد .



وي افزود : آنها بيانيه اي مشترك را به امضاء رساندند كه شامل مراحل اصلي عقب نشيني از پايگاههاي نظامي روسيه است .



لاوروف خاطر نشان كرد : در ابتدا ما از آخالكالاكي و سپس از باتومي عقب نشيني خواهيم كرد .



وزير امور خارجه گرجستان نيز در اين كنفرانس خاطرنشان كرد : ما به هدف خود دست يافتيم ، اين يك روند مرحله اي است كه در نهايت منجر به تعطيلي كامل پايگاههاي روسيه در گرجستان خواهد شد .



گفتني است اين توافق پس از ماهها گفتگو بين مسكو و تفليس حاصل شد . مسئله عقب نشيني روسيه از پايگاههاي نظامي كه از دوران اتحاد جماهير شوروي در اين كشور باقي مانده است يكي از مسائلي است كه موجب تنش بين دو كشور شده است .

