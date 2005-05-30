به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك افسر پليس شهرحله كه خواست نامش ذكرنشود گفت : حادثه زماني رخ داد كه دوعامل انتحاري با بستن كمربند انفجاري ، خود را ميان جمعيت تظاهركنندگان پليس دربرابر ساختمان استانداري بابل منفجر كردند كه طي آن دستكم 27 عراقي كشته و 118 تن ديگر نيز زخمي شدند.

منابع پليس عراق گفتند: نيروهاي كماندوي عضو نيروهاي پليس صبح امروزبراي دومين بارتظاهرات كردند و خواستار بازگشت به سركارهايشان شدند زيرا اداره استنانداري بابل دليل نداشتن تخصص درامور مالي عذرشان را خواسته بود.

خبرنگارخبرگزاري فرانسه از محل حادثه گزارش داد:همزمان با برگزاري اين تظاهرات، دوعامل انتحاري بمبهاي خود را به فاصله زماني حدود 20 ثانيه در برابر استانداري منفجر كردند .



وي افزود: بمب ها درست درزماني منفجر شد كه حدود 500 نفر ازعناصر سابق واحدهاي ويژه پليس دست به تظاهرات زده بودند.

يك منبع در وزارت كشورعراق در بغداد اعلام داشت : براساس آخرين آمار رسمي تاكنون 27 عراقي كشته و 118نفرديگر زخمي شدند.

محمد ضياء رئيس بيمارستان شهرحله گفت شدت انفجار به حدي بود كه موجب كشته شدن 25 عراقي و مجروح شدن 105 نفر ديگر شد.

اين منبع افزود: اين دوعمليات انتحاري ساعت 8 به وقت محلي روي داد و موجب كشته شدن شماري ازعراقي ها شد.

رئيس بيمارستان شهر حله شماري از مجروحان را ازنيروهاي پليس معرفي كرد و گفت : حداقل 100 زخمي به بيمارستان منتقل شدند كه حال 20 نفر از آنها بسيار وخيم است .

پس ازوقوع انفجارها، آمبولانس ها براي انتقال مجروحان و كشته ها به بيمارستان بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند.

28 فوريه گذشته نيز يك تروريستي اردني با انجام يك عمليات انتحاري دستكم 118 شهروند بيگناه عراقي را به شهادت رساند و دهها تن ديگر را زخمي كرد . اين اقدام تروريستي منجر به تيرگي روابط ميان بغداد- امان شد.