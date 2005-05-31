روسيه متخصصان نفتي عراقي را آموزش مي دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رسانه هاي عراقي، گروهي از متخصصان نفت و گاز عراقي به منظور گذراندن دوره هاي آموزشي در شركت نفتي لوك اويل، به روسيه اعزام شده اند.

بر اساس اين گزارش، قرار است متخصصان عراقي توسط شركت لوك اويل روسيه تحت آموزشهاي فني و مهندسي قرار بگيرند.

اين گزارش مي افزايد، اين دوره هاي آموزشي در چارچوب يادداشت تفاهم همكاري است كه در مارس 2004 در بغداد بين رييس شركت لوك اويل و وزير نفت عراق امضا شد.

بر اساس اين يادداشت تفاهم، شركت لوك اويل متعهد شده است كه متخصصان عراقي را در مراكز آموزشي و تجهيزات توليدي خود تحت آموزش قرار دهد.

اين گزارش مي افزايد سال گذشته 100 عراقي دوره هاي آموزشي لوك اويل را گذراندند و طي سال جاري و چهار سال آينده نيز 150 تن ديگر اين دوره هاي آموزشي را مي گذرانند.

اين گزارش حاكي است، در اين دوره يك ماهه، آموزشهاي نظري و عملي براي مهندسان نفت و گاز، تكنسينهاي نگهداري تجهيزات و مهندسان واحدهاي جداسازي و نمك زدايي عراق ارائه خواهد شد.