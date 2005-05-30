آيا زرقاوي درتهران است؟

زرقاوي 3 هفته پيش بر اثر بمباران شهر القائم در شمال غرب عراق ودر مرز مشترك سوريه وعراق مجروح شده وشايعاتي درمورد هلاكت وي منتشر شد.درهمان زمان اعلام شد كه اين تروريست جنايتكار براي معالجه به بيمارستاني در شهر الرمادي - 110 كيلومتري غرب بغداد - منتقل شد وتحت معالجه اوليه قرار گرفت.سازمان القاعده با انتشار بيانيه اي مجروح شدن زرقاوي را تاييد كرد اما 3 روز بعد مدعي شد كه رهبر ترريست هاي عرب در عراق در سلامت كامل است وشخصا هدايت عمليات تروريستي را بعهده دارد.ازسوي ديگر روزنامه "ساندي تايمز" بدون استناد به منبع مشخصي با اشاره به مجروح شدن زرقاوي ادعا كرد كه وي در ايران تحت معالجه قرار دارد.سخنگوي وزارت خارجه ايران بلا فاصله در كنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود اين خبر را بشدت تكذيب كرد اما مطبوعات عربي و اروپائي مانورهاي تبليغاتي خود را در مورد حضوراين تروريست جنايتكاردر ايران ادامه دادند.با اين كه اساسا چنين خبر بيهوده وساختگي نيازي به تكذيب ندارد اما پرداختن به چند نكته حائز اهميت است.

اولا ابو مصعب الزرقاوي كه يك تروريست عرب مي باشد در قتل شيعيان وشخصيت هاي برجسته سياسي و ديني شيعي مانند آيه الله سيد محمد باقرحكيم رئيس سابق مجلس اعلاي انقلاب اسلامي و عزالدين سليم رئيس شوراي حكومت موقت عراق مشاركت مستقيم داشته است .



اين جنايتكار عرب همچنين عامل انفجار ده ها اتومبيل بمب گذاري شده در شهرهاي شيعه نشين عراق بوده كه اين انفجارها به قتل صدها تن از شيعيان منجرشده .



دربيانيه هاي مكرر ابو مصعب الزرقاوي كه از وي به عنوان رهبر القاعده در عراق نام برده مي شود قتل شيعيان عراق را جزئي ازوظيفه خود تلقي مي كند وبه همين دليل ماموريت اصلي خود را نه مبارزه با نيروهاي آمريكايي بلكه قتل عام شيعيان عراق مي داند.



بنابراين وي خطرناك ترين دشمن شيعيان به شمارمي آيد وطبيعي است مورد نفرت شديد مردم ايران نيز قراردارد اما چرا مطبوعات غرب وكشورهاي عرب در اقدامي هماهنگ ادعا مي كنند كه ابو مصعب الزرقاوي در ايران است ، مسلما يك سلسله اهداف تبليغاتي درپشت سر انتشار چنين خبر سراسر كذبي وجود دارد.



قطعا آهنگ تبليغات منفي غرب وكشورهاي عربي عليه ايران همزمان با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري ايران هر روز شديدترمي شود.



علت اين امر اين است كه درحال حاضر روند تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در فضائي آرام وبه دور از تنش هاي سياسي انجام مي شود وهدف مطبوعات غرب از انتشار چنين اخباري، آلوده ساختن فضاي انتخاباتي رياست جمهوري ايران مي باشد.



درهرحال ملت ايران خوشحال خواهد شد تا اين تروريست جنايتكارسريعا دستگير ودر يك دادگاه جنائي بين المللي محاكمه شود تا دربرابر جنايت هائي كه عليه شيعيان عراق مرتكب شده به سزاي اعمال خود برسد.



ازطرفي ديگرملت ايران با برخورداري از هوشياري سياسي در دام تبليغات دروغين رسانه هاي غربي قرار نخواهد گرفت و با دقت مسائل انتخابات رياست جمهوري ايران را به دور ازجنجال هاي ساختگي جهان غرب دنبال خواهد كرد وهرگز تحت تاثير اينگونه تبليغات قرار نخواهد گرفت .

