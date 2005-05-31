تمام شرايط براي صعود تيم ملي به جام جهاني مهياست // استعفاي درودگرهنوز بدستم نرسيده است

محمد دادكان درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: مجموعه فدراسيون فوتبال تمام تلاش خود را براي موفقيت تيم ملي انجام داده و اميدوارم با كمك مسئولان، كادرفني وحمايت مردم انشاءالله تيم ملي به جام جهاني صعود كند ومايه افتخارهرچه بيشتر براي فوتبال ايران شود.

دادكان اضافه كرد: البته هنوزدوديدارسرنوشت سازرا مقابل كره شمالي وبحرين پيش رو داريم وهنوزهيچ چيز مشخص نيست و نبايد كارصعود تيم ملي را تمام شده تلقي كنيم.

رئيس فدراسيون فوتبال پيرامون نوشته برخي ازمطبوعات درباره احتمال محروميت ايران از انجام ديدارخانگي برابربحرين در صورت پرتاب ترقه درديداربرابركره شمالي گفت: اين خبركذب محض است ومتاسفانه برخي از مطبوعات ندانسته مطالبي را عنوان مي كنند كه به هيچ وجه صحت ندارد ومتاسفانه باعث حساسيت فيفا ومسئولان تصميم گيرنده فدراسيون بين المللي مي شوند كه اميدوارم درروزهاي حساسي كه تيم ملي پيش رودارد اجازه ندهند با چاپ اين گونه مطالب موقعيت فوتبال ايران نزد مقامات فيفا تضعيف شود.

دادكان درمورد نتايج تيم فوتسال ايران دررقابتهاي قهرماني آسيا تصريح كرد: من هنوزبه تيم ملي فوتسال اميدوارم و اعتقاد دارم اين تيم با وجود تمامي نتايج ضعيفي كه پيش از اين بدست آورده مي تواند به ديدارفينال راه يابد.

وي درخصوص استعفاي رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال ازسمت خود اظهارداشت : هنوزاستعفايي دراين زمينه بدست من نرسيده وهرزمان اين درخواست بطوررسمي مطرح شد، آنگاه در مورد آن تصميم گيري خواهم كرد.