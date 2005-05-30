درنامه شكوري راد به رحماني فضلي عنوان شد :
انتقاد ستاد معين از صداوسيما به دليل ممانعت از حضور كولايي در برنامه خبري شبكه دو
رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين در نامه اي با انتقاد از ممانعت از حضور سخنگوي اين كانديدا در برنامه خبري شبكه دو سيما خواستار عذرخواهي رسمي صدا و سيما و مسئولان بخش خبري 22:30 شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نامه علي شكوري راد رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين به رحماني فضلي معاون سياسي صدا و سيما آمده است: همانگونه كه مي دانيد شبكه دوم سيما از سركار خانم دكتر الهه كولايي سخنگوي دكتر معين براي شركت در گفت و گوي ويژه خبري خود دعوت كرد اما يك ساعت قبل از شروع برنامه ، مسئول مربوطه طي تماسي با وي با اعلام اين نكته كه نمايندگان ساير نامزدها مايل به حضور ايشان در اين برنامه نيستند ، دعوت قبلي خود را پس گرفت.
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