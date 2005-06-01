بااضافه شدن حدادي، قدرت تيمي ما بيشتر مي شود

كاظم موقتي مربي تيم بسكتبال اميد با بيان مطلب فوق درگفت وگو با خبرنگار " مهر" افزود: درتمرينات اردوهاي اخير برنامه اصلي توجه روي كارهاي پايه بخصوص اصلاح و تمرينات پرتابهاي سه امتيازي و پنالتي و تقويت دست چپ و البته بدنسازي بوده است.

وي افزود: به جهت حضوربازيكنان تيم ملي جوانان دربين اميدها دراردو سطح كيفي و كمي اردوارتقاء پيدا كرده و قهرماني هاي آسيا دررده اميدها و جوانان باعث شده تا بازيكنان با اعتماد به نفس بيشتري به كارادامه دهند.

موقتي درمورد تيم گلين ماكارون بابل گفت: اين تيم درسال گذشته عملكرد موفقي نداشت و با توجه به تجربيات سال گذشته اين تيم بازسازي مي شود. براي شهربابل اولويت، حضوردر مسابقات است و حضوردرليگ برتراولويت دوم را داراست و اميدواريم مسئولين استاني ازاين تيم براي حضورمجدد دردسته اول حمايت كنند و دراين راه هيئت بسكتبال بابل و تمامي دست اندركاران آن صميمانه فعال خواهند شد وازهمه خانواده بسكتبال استان استفاده خواهند كرد.