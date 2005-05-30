به گزارش خبرگزاري "مهر" ، به نقل از روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، در اين نشست، رئيس مجلس شوراي اسلامي استان مركزي را استاني سرزنده و با نشاط به لحاظ فرهنگي و صنعتي خواند و گفت : آشنايي با قابليتها و نيازهاي مختلف اين استان از نتايج اوليه سفر اخير هيئت اعزامي مجلس شوراي اسلامي به شهرهاي مختلف استان مركزي بود.

رئيس قوه مقننه با اشاره به درخواستهاي مختلف مردم اين استان از مسئولان اجرايي براي رفع نيازهاي مردم استان، محوربندي و پيگيري نامه هاي مردمي در اين سفر را از اولويتهاي اين سفر خواند.

دكتر حداد عدادل همچنين از نمايندگان مردم استان مركزي خواست پس از بررسي هاي لازم، مهمترين خواسته هاي مطرح در اين سفر را از طريق مجلس به اطلاع مسئولان اجرائي برسانند.

وي دعوت از مسئولان بلند پايه براي پيگيري درخواستهاي مردمي را ديگر راهكار موثر براي برآورده شدن سريعتر نيازهاي مردم استان مركزي خواند و گفت: مجلس همچنين مي تواند با وضع قوانين مناسب، خلاء هاي احتمالي قانون را در اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه اي استان مركزي رفع كند.

زاهدي استاندار مركزي نيز در اين جلسه ضمن تقدير از توجه مجلس شوراي اسلامي به رفع نيازهاي مردم استان، مراتب قدرداني مردم و مسئولان استان مركزي را از سفر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شهرهاي مختلف اين استان اعلام كرد.

استاندار استان مركزي همچنين پيگيري نامه هاي مردمي و درخواست مجلس از مسئولان اجرائي را براي رفع نيازهاي مردم اين استان ضروري خواند و گفت: نمايندگان مردم استان مركزي در مجلس هفتم، تعامل مفيدي با مسئولان اجرائي استان دارند كه ادامه اين روند، بسياري از مشكلات و نيازهاي مردم را رفع خواهد كرد.

بنا بر اين گزارش اعضاء مجمع نمايندگان استان مركزي نيز در اين جلسه با برشمردن مهمترين مشكلات و نيازهاي مردم استان مانند اشتغال جوانان، افزايش بودجه هاي عمراني و ضرورت بهبود وضع معيشت مردم استان، از رئيس مجلس شوراي اسلامي خواسنتد؛ توجه بيشتر مسئولان اجرائي را به رفع اين مشكلات جلب كند.