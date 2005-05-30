اميل لحود : مهمترين اولويت مجلس آينده بايد تدوين قانون جديد براي انتخابات باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اميل لحود امروز دوشنبه پس از برگزاري اولين مرحله انتخابات پارلماني دراستان بيروت كه با پيروزي قاطع ليست المستقبل به رهبري سعد حريري همراه شد، گفت : مجلس جديد لبنان بايد تدوين قانون انتخاباتي جديد را در اولويت قراردهد.



لحود در ديدار با كارلوس كارنيرو رئيس هيات بازرسان پارلمان اروپايي ابرازاميدواري كرد كه پارلمان جديد كه پس از پايان مراحل بعدي انتخابات تشكيل خواهد شد، تدوين قانون انتخاباتي جديد رادر اولويت برنامه هاي خود قرار دهد به گونه اي كه عدالت و برابري را ميان همه لبناني ها محقق كند.



رئيس جمهور لبنان كه از منتقدان قانون انتخاباتي سال 2000 كه انتخابات فعلي بر اساس آن برگزار مي شود، بود، سطح پايين مشاركت مردمي را در روز گذشته دليلي بر آن دانست كه قانون انتخاباتي سال 2000 زمينه را براي همه لبناني ها جهت بيان آرا ونظرات و تعيين گزينه هايشان فراهم نكرد.



انتخابات پارلماني لبنان در حال حاضر بر اساس قانون مصوب سال 2000 برگزار مي شود كه با مخالفت گسترده گروه هاي معارض بويژه مسيحيان روبرو شد اما بخش اعظم گروه هاي لبناني با آن موافق بودند.



تمام نامزدهاي ليست سعد حريري فرزند نخست وزير سابق لبنان در اولين مرحله انتخابات در استان بيروت همه 19كرسي اختصاص يافته به اين منطقه را در پارلمان لبنان به خود اختصاص دادند.

