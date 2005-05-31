مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها باعث نارسايي كليوي مي شود

دكتر محسن طاهري محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امروزه در هيچ كشوري دارو بدون تجويز پزشك مصرف نمي شود اما در ايران بيماران با بروز دردي در بدن خود بدون تجويز پزشك به مصرف بي رويه داروهاي مسكن اقدام مي كنند.

وي اظهار داشت : مصرف اين داورها بويژه آنتي بيوتيك ها به علت اينكه دفع آنها از طريق كليه ها صورت مي گيرد به مدت طولاني و خودسرانه مي تواند موجب نارسايي حاد و يا نارسايي مزمن كليه شود.

اين فوق تخصص كليه با بيان اينكه بيماري كليوي ممكن است تا مدت زيادي بدون علائم باشد، تصريح كرد: تمامي افراد بايد سالي دو مرتبه براي اطلاع از سلامتي كليه هاي خود، آزمايش لازم را بدهند همچنين افرادي كه خود و يا اعضاي خانواده شان سابقه سنگ كليه و يا بيماري هاي كليوي داشته اند بايد مواردي نظير مصرف آب بيشتر در شبانه روز را نسبت به ديگر افراد، رعايت كنند.

وي تصريح كرد: ضعف ، بي حالي، كاهش وزن، بي اشتهايي، كم خوني، علائم ادراري نظير خون در ادرار و مشكلات استخواني از علائمي است كه نشان مي دهد كه فرد به نارسايي كليوي مبتلا شده است.