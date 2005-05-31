حضور رهبران اديان تعامل ميان اقليتهاي ديني و مسلمانان را افزايش مي دهد

موريس معتمد، نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره تاثيرگذاري ورود رهبران اقليتهاي ديني به كشور كه طي يك ماه اخير صورت گرفته گفت : اخيرا شاهد ورود مارديخاي چهارم، رهبر جهاني آشوريان و جاثليق آرام اول، نماينده ارامنه جهان، كه به دعوت حجت الاسلام محمدي عراقي، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به ايران دعوت شدند بوديم. اين رهبران ديني با مقامات رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله رؤساي سه قوه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ديدار كردند. همچنين طي ضيافتي كه رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار كرده بودند تفاهم نامه بين اديان را امضاء كرد.

نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي افزود : حضور رهبران ديني در ايران تاثير بسياري بر موضوع گفتگوي اديان و تعامل ميان اقليتهاي ديني و مسلمانان دارد. اعتقاد قلبي من همين است.

وي خاطر نشان ساخت : همزمان با حضور رهبران كليساي آشوري و ارمني در ايران ما شاهد حضور و دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از دو نفر از راب هاي يهودي نيز بوديم كه اينان در قم حضور به هم رساندن و با مقامات حوزه علميه مذاكرات و مباحثاتي نيز داشتند. منتهي آنها چون رهبران بودند حضورشان يك جنبه تشريفاتي داشت.

معتمد با ذكر اين مطلب كه حضور رهبران و فرهيختگان ديني را مثبت و تاثير گذار مي داند گفت : جوامع اقليتهاي ديني بعد از انقلاب فرم متزلزلي به خود گرفت كه بيشتر از سوي تبليغات سوئي كه از خارج انجام مي شد بود اگرچه اكنون نيز مي شود و اغلب اقليتهاي ديني را به مهاجرت از كشور ترغيب مي كنند. اما حضور رهبران ديني مي تواند اين روند را كمتر كند. وقتي اين رهبران به ايران مي آيند ضمن اينكه نحوه زندگي مردم را مي بينند به انتقال صحيح واقعيت نيز كمك مي كنند. همچنين حضورشان باعث دلگرمي نيز مي شود.

نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين مطلب كه ما نيز برنامه اي براي حضور برخي از رهبران ديني كليمي داريم گفت : در اين ارتباط با مسئولان رايزني شده است . اگرچه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طي پنج و شش سال گذشته بارها از مقامات رسمي يهوديان از انگليس و آمريكا دعوت كرده اند و در ايران سخنراني و مذاكراتي نيز داشتند اما اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.

موريس معتمد ضمن اشاره به حضور در كنفرانس گفتگو بين اديان ابراهيمي كه در واشنگتن برگزار شد اظهار داشت : در آن دانشگاه من اعلام كردم كه گفتگوي اديان چيزي نيست كه در ايران تازگي داشته باشد. من به عنوان يك يهودي به جرات مي توان بگويم كه گفتگوي ديني بين جامعه يهودي با بدنه اصلي ملت ايران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره وجود داشته است. بنابراين اين گفتگو چيز تازه اي نيست بلكه قرنها وجود داشته اما در چند سال اخير فرم رسمي پيدا كرده است.

وي در پايان گفت : من طي سفرم به آمريكا اعلام كردم كه متاسفانه هيچ كدام از واقعيتهاي اقليت هاي ديني در ايران در رسانه هاي گروهي خارجي به نمايش گذاشته نمي شود و آنها اخباري كه مطابق ميل خودشان است تنظيم مي كنند.