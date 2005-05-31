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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

نماينده نهبندان در گفت وگو با "مهر":

عدالت اجتماعي تبديل به مطالبه اصلي مردم شده است

عدالت اجتماعي تبديل به مطالبه اصلي مردم شده است

صادق نيرومند نماينده مردم نهبندان گفت: مهمترين چالش سياست داخلي ايران وعده هاي عمل نشده مسئولين است كه سبب كاهش اعتماد عمومي شده است .

نيرومند نماينده مردم نهبندان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد درباره چالش هاي پيش روي رئيس جمهور آينده گفت : عدالت اجتماعي حلقه مفقوده در توسعه كشور است و در طول 16 سال گذشته تحت تاثير روابط حزبي قرار گرفته است.

وي با اشاره به شعارهاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري افزود : تمامي كانديداهاي فعلي اجراي عدالت اجتماعي را از شعارهاي اصلي خود مي دانند و اين موضوع نشان دهنده آن است كه اين مساله به مطالبه اصلي مردم تبديل شده است .

نيرومند با بيان اينكه قوميتها چالشي است كه مي تواند به فرصت تبديل شود تصريح كرد : در چند ماه گذشته عده اي با تحريك اين گونه مسائل، بدنبال منافع خاصي بودند اما با هوشياري مسئولين و مردم اين توطئه خنثي شد .

عضو فراكسيون اكثريت، تشكيل دولت ائتلافي را ازسوي كانديداهاي اصولگرا در جهت به اجماع رسيدن آنان مفيد دانست و گفت : تنها نكته منفي اين طرح دور شدن رئيس جمهور آينده از مطالبات اصلي مردم و گرفتاري در دام احزاب است كه با نظارت مجلس اين مشكل نيز قابل حل شدن است .

کد مطلب 189963

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