عدالت اجتماعي تبديل به مطالبه اصلي مردم شده است

نيرومند نماينده مردم نهبندان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد درباره چالش هاي پيش روي رئيس جمهور آينده گفت : عدالت اجتماعي حلقه مفقوده در توسعه كشور است و در طول 16 سال گذشته تحت تاثير روابط حزبي قرار گرفته است.

وي با اشاره به شعارهاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري افزود : تمامي كانديداهاي فعلي اجراي عدالت اجتماعي را از شعارهاي اصلي خود مي دانند و اين موضوع نشان دهنده آن است كه اين مساله به مطالبه اصلي مردم تبديل شده است .

نيرومند با بيان اينكه قوميتها چالشي است كه مي تواند به فرصت تبديل شود تصريح كرد : در چند ماه گذشته عده اي با تحريك اين گونه مسائل، بدنبال منافع خاصي بودند اما با هوشياري مسئولين و مردم اين توطئه خنثي شد .