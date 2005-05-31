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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

در ديدار دكتر قاليباف با امام جمعه همدان مطرح شد:

تلاش براي اجماع بين اصولگرايان همچنان ادامه دارد

تلاش براي اجماع بين اصولگرايان همچنان ادامه دارد

دكتر محمد باقر قاليباف كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه سفر خويش به استان همدان با امام جمعه اين شهر ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين محمدي امام جمعه همدان در اين ديدار ضمن خوشامدگويي به دكتر قاليباف بر بي طرفي خود و ساير امامان جمعه در مساله انتخابات تاكيد كرد و گفت: همه كانديداهاي موجود صالح هستند.

امام جمعه همدان در ادامه اظهار داشت: تخريب باعث دلسرد شدن مردم و كم شدن مشاركت آنان مي شود.

دكتر قاليباف نيز در اين ديدار گفت: تلاش براي اجماع بين اصولگرايان همچنان ادامه دارد و محور اجماع ميثاق 4 نفره بوده است.

قاليباف افزود كه به ستادهاي انتخاباتيش براي رعايت اخلاق انتخاباتي دستورات اكيدي داده است.

کد مطلب 189967

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