به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين محمدي امام جمعه همدان در اين ديدار ضمن خوشامدگويي به دكتر قاليباف بر بي طرفي خود و ساير امامان جمعه در مساله انتخابات تاكيد كرد و گفت: همه كانديداهاي موجود صالح هستند.

امام جمعه همدان در ادامه اظهار داشت: تخريب باعث دلسرد شدن مردم و كم شدن مشاركت آنان مي شود.

دكتر قاليباف نيز در اين ديدار گفت: تلاش براي اجماع بين اصولگرايان همچنان ادامه دارد و محور اجماع ميثاق 4 نفره بوده است.

قاليباف افزود كه به ستادهاي انتخاباتيش براي رعايت اخلاق انتخاباتي دستورات اكيدي داده است.