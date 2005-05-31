اولين همايش ملي فناوري، فرآيند و بهبود خواص الياف برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي در خصوص الياف و صنايع پايين دستي، مزيت هاي نسبي و ظرفيت هاي سرمايه گذاري در توليد الياف و صنايع پايين دستي، ارتباط و تكامل بيشتر بين صنعت و دانشگاه برگزار مي شود.
بنابراين گزارش از محورهاي اين همايش مي توان به فناوري هاي جديد در صنايع الياف و فرآيندهاي پايين دستي، فناوري ها و روش هاي جديد اصلاح و بهبود خواص الياف و فرآيندهاي پايين دستي در توسعه اقتصادي كشور اشاره كرد.
گفتني است، در اين همايش مقالات و سخنراني هايي توسط اساتيد دانشگاه، مسئولان وزارت صنايع و معادن، صاحبنظران صنعتي و تعدادي از متخصصين شركتهاي بزرگ سازنده آلات توليد الياف و فرآيندهاي پايين دستي ارايه خواهد شد.
نظر شما