  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۶

در دانشگاه صنعتي اميركبير :

اولين همايش ملي فناوري، فرآيند و بهبود خواص الياف برگزار مي شود

اولين همايش ملي فناوري، فرآيند و بهبود خواص الياف به همت مركز تحقيقات الياف مصنوعي و صنايع نساجي دانشكده مهندسي نساجي 29 خرداد ماه در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي در خصوص الياف و صنايع پايين دستي، مزيت هاي نسبي و ظرفيت هاي سرمايه گذاري در توليد الياف و صنايع پايين دستي، ارتباط و تكامل بيشتر بين صنعت و دانشگاه برگزار مي شود.

بنابراين گزارش از محورهاي اين همايش مي توان به فناوري هاي جديد در صنايع الياف و فرآيندهاي پايين دستي، فناوري ها و روش هاي جديد اصلاح و بهبود خواص الياف و فرآيندهاي پايين دستي در توسعه اقتصادي كشور اشاره كرد.

گفتني است، در اين همايش مقالات و سخنراني هايي توسط اساتيد دانشگاه، مسئولان وزارت صنايع و معادن، صاحبنظران صنعتي و تعدادي از متخصصين شركتهاي بزرگ سازنده آلات توليد الياف و فرآيندهاي پايين دستي ارايه خواهد شد.

کد مطلب 189976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها