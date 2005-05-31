انديشه هاي امام خميني هميشه بديع و جذاب خواهد ماند

جلال فياضي مدير مسئول سابق روزنامه قدس در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد ، با بيان مطلب فوق افزود : انديشه هاي امام فنا ناپذير است و در اين مهم براي برقراري ارتباط ميان اين انديشه و نسل هاي جديد بايد مغز و ريشه انديشه هاي امام را با شيوه نو و ادبيات جديد مطرح كرد .

وي رسالت مطبوعات و اهل فرهنگ را در انتقال اين مفاهيم بسيار حائز اهميت خواند و گفت : در عرصه شناسايي انديشه هاي امام براي جوانان بايد از همين جوانان انقلابي كه خود شيفته انديشه امام هستند استفاده كرد و نسل نوي جامعه روز نامه نگاري بايد در انجام اين مهم پيشي قدم شود .

مدير مسئول سابق روزنامه قدس تلاش هاي فعلي براي شناسايي شخصيت امام به نسلهاي نوجوان وجوان معاصر را اندك و ناكافي خواند و ادامه داد : متاسفانه در اين زمينه نگرشها داراي همساني و همگوني نيست و نيز شيوه ها متفاوت و غير موثر بوده است .

وي ايراد مهم بعد فرهنگي اشاعه انديشه هاي امام را در حركت در سطح بجاي حركتهاي عميق دانست و اظهار داشت : ايراد اساسي بعد فرهنگي معرفي همه جانبه حضرت امام ، اشكالات اجرايي دستگاههاي دولتي متولي امر بوده است و اگر اين ايرادات اصلاح شود در اين مسير از شتاب خوبي برخوردار خواهيم شد .

فياضي مطلوبهاي مقام معظم رهبري را ادامه دلمشغوليها امام دانست و گفت : در بعد فرهنگي دو حركت وجود دارد كه اولي ايجابي و دومي سلبي است و حركت مسئولين بيشتر سلبي بوده ولي معيارهاي مد نظر رهبر معظم انقلاب اكثرا ايجابي است و جوانان نيز در راستاي همين پارامتر ها بايد با تحولي اساسي رويكردي مجدد و عميق به انديشه هاي امام داشته باشند .

معاون فرهنگي واجتماعي شهرداري مشهد خواستار حمايت دستگاههاي دولتي در زمينه اشاعه فرهنگ مذهبي و ملي كشور شد و افزود : در تمام كشورها حتي كشورهايي كه اقتصاد پيشرفته دارند هم دولت متولي اصلي اشاعه فرهنگ است و اشاعه فرهنگ و امام مي تواند با تزريق يارانه به بخشهاي فرهنگي و كتب و مطبوعات و نظاير آن باشد .

وي در پايان در جهت صدور انديشه هاي امام به ديگر كشورهاي دنيا گفت : همانطور كه مقام معظم رهبري به سياست فعال خارجي اعتقاد دارند در اين مورد نيز با الگو برداري از انديشه نوين ايشان و توان به حركتهاي دائمي و نه مقطعي در زمينه صدور افكار متعالي امام دست زد .