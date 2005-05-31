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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد:

ايران زايران سنگالي را به بيت الله الحرام مي برد

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: زايران سنگالي مي توانند از طريق ايران به عربستان پرواز كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، وزير جهانگردي و حمل و نقل هوايي سنگال در ديدار با مدير عامل شركت هواپيمايي ماهان گفت: احداث خط هوايي تهران - داكار به ارتقاي سطح تبادلات گردشگران دو كشور كمك مي كند و با توجه به مشتركات دو كشور و تبادل تجربيات و آموزش در زمينه جهانگردي و حمل و نقل هوايي ، امكان حضور فعال بخشهاي خصوصي و دولتي فراهم مي شود .

 وي هولدينگ كمپانيهاي ايران را قوي توصيف و اظهار اميدواري كرد براي رسيدن به تفاهم نامه هاي بيشتر ، هياتي از ايران به سنگال سفر كنند.

عرب نژاد مدير عامل شركت هواپيمايي ماهان با قبول پيشنهاد اعلام آمادگي شركت ملي هواپيمايي سنگال گفت: درحال حاضر ايران متعهد به جابجايي 550 هزار زاير عمره در طي 9 ماه است و اين قرار داد تا 5 سال آينده اعتبار دارد و برهمين اساس مي توانيم مذاكرات مربوط به امكان جابجايي زايران سنگالي به كشور عربستان را آغاز كنيم.

کد مطلب 190069

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