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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

توسط يك مترجم و براي اولين بار در ايران :

آثار نويسندگان و شاعران نسل بيت به فارسي ترجمه مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : يك مترجم كليه آثار نويسندگان و شاعران نسل بيت - دهه 1950 ايالات متحده آمريكا - را به فارسي ترجمه و در يك مجموعه مستقل منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، علي اصغر بهرامي مترجم ادبي  به زودي آثار شاعران محفلي ايالات متحده آمريكا ، مشهور به " نسل بيت "  را به فارسي ترجمه و در كتابي منتشر مي كند .

بهرامي اوايل سال جاري با انتشار چند شعر از آلن كينزبرگ - از شاعران نسل بيت - براي اولين بار آثاري از اين نسل را به فارسي برگرداند.

اين اشعار درمجموعه شعري با عنوان " شعر عصيان " توسط نشر ني منتشر شد و حاوي اشعاري از كينزبرگ و روتكه دوتن از شاعران شاعران دهه پنجاه آمريكا بود .

براساس اين گزارش تاكنون مجموعه اي كه به طور كامل دربرگيرنده اشعار شاعران اين باشد به زبان فارسي ترجمه نشده است .

به گزارش مهر ، آلن كيزبرگ ، جك كرواك ، ريچارد براتيگان روتكه و برخي ديگر از نويسندگان وشاعران آمريكايي دراين كشور به نسل بيت يا نويسندگان محفل بيت معروف شده اند .

وي درباره زمان دقيق انتشار اين مجموعه در گفت و گو با خبرنگارما  تاريخ مشخصي را اعلام نكرد .

کد مطلب 190070

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