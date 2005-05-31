آثار نويسندگان و شاعران نسل بيت به فارسي ترجمه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، علي اصغر بهرامي مترجم ادبي به زودي آثار شاعران محفلي ايالات متحده آمريكا ، مشهور به " نسل بيت " را به فارسي ترجمه و در كتابي منتشر مي كند .

بهرامي اوايل سال جاري با انتشار چند شعر از آلن كينزبرگ - از شاعران نسل بيت - براي اولين بار آثاري از اين نسل را به فارسي برگرداند.



اين اشعار درمجموعه شعري با عنوان " شعر عصيان " توسط نشر ني منتشر شد و حاوي اشعاري از كينزبرگ و روتكه دوتن از شاعران شاعران دهه پنجاه آمريكا بود .

براساس اين گزارش تاكنون مجموعه اي كه به طور كامل دربرگيرنده اشعار شاعران اين باشد به زبان فارسي ترجمه نشده است .

به گزارش مهر ، آلن كيزبرگ ، جك كرواك ، ريچارد براتيگان روتكه و برخي ديگر از نويسندگان وشاعران آمريكايي دراين كشور به نسل بيت يا نويسندگان محفل بيت معروف شده اند .

وي درباره زمان دقيق انتشار اين مجموعه در گفت و گو با خبرنگارما تاريخ مشخصي را اعلام نكرد .