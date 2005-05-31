كانديداها نسبت به يكديگر تفاهم، صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند

سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" ـ

از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي كانديداي خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب هتك حرمت باشد خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود ولو اسلامي باشد ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ مطرود و از انگيزه هاي غيراسلامي است.

اينحانب بنا ندارم كسي را تأييد كنم، چنانكه بنا ندارم كسي را رد كنم و از تمام احزاب و گروهها و افراد مي خواهم از نسبت دادن كانديداي خود به من كه از آن استفاده، تأييد و يا تعيين و يا رد شود، خودداري كنند.

من بسيار مايل هستم گروههايي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند در مبارزات انتخاباتي، كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند كه تفرقه و تشتت دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مي كند و موجب تبليغات سوء مي شود.

(14/10/58 پيام به ملت ايران، صحيفه امام (ره) ج 12، ص 12)