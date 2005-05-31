همايش بررسي و نقد نظريه پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي برگزار مي‌ شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، حجت الاسلام احمد رهدار، دبير اين همايش با اعلام اين مطلب اظهار داشت : دومين همايش گروه تاريخ معاصر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با موضوع بررسي و نقد نظريه پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي با حضور دكتر منوچهر محمدي، دكتر مصطفي ملكوتيان، دكتر حسين كچوئيان و دكتر موسي نجفي برگزار مي شود.



وي هدف از برگزاري اين همايش را نقد جدي نظريه‌هاي غرب در مورد انقلاب اسلامي عنوان كرد و افزود : تا كنون هرگاه انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته است، براساس نظريه‌هايي بوده كه غربيان عنوان كرده‌اند. ولي از آنجا كه انقلاب اسلامي ايران داراي ابعاد مادي و معنوي است آنان نتوانسته‌اند تحليل درستي از اين انقلاب ارائه كنند.



بر اساس گزارش رسا، حجت ‌الاسلام رهدار اضافه كرد:‌ ما در اين همايش به دنبال آن هستيم كه علاوه بر نقد جدي به نظريه‌هاي موجود، به يك نظريه اثباتي برسيم كه برگرفته از تفكر شيعه باشد كه دراين صورت هم بعد اسلاميت و هم بعد ملي و ايراني بودن را در خود جاي خواهد داد.



وي زمان برگزاري اين همايش را چهارشنبه يازدهم خردادماه عنوان كرد و توضيح داد : با توجه به رويكرد علمي و تخصصي اين همايش مدعوين با هماهنگي دانشگاه‌هاي كشور در جلسه شركت مي‌كنند. در حاشيه اين مراسم در صورت امكان مراكز پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با موضوع انقلاب آثار خود را به نمايش خواهند گذاشت.



دبير اجرايي همايش انقلاب اسلامي در پايان از ارسال بيست مقاله به اين همايش خبر داد و گفت : بيست مقاله توسط مراكز علمي، بيست مقاله به صورت سفارشي و هفت مقاله كه در كتاب آموزه مركز چاپ شده، به اين دبيرخانه رسيده است كه در روز همايش، پانزده مقاله ارائه و هفت سخنراني علمي ارائه مي شود .