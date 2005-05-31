اهتزاز هزاران پرچم سياه در سوگ امام راحل(ره)

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مديرعامل سازمان بهشت زهرا ( س) و شهردار حرم مطهر امام خميني ( ره ) در اين خصوص گفت : با برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته با نهادهاي ذيربط در برگزاري مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال رهبر فقيد انقلاب اسلامي ، امسال پذيراي ميليونها نفر از عاشقان حضرت روح الله هستيم و اميدواريم شرايط بگونه اي پيش رود كه زائران حرم ملكوتي امام طي چند روزي كه ميهمان ما هستند در كمال آرامش و امنيت خاطر به زيارت بپردازند.

محمود رضاييان با بيان اينكه با همكاري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران صدها ايستگاه فرهنگي صلواتي، براي خدمت رساني به انبوه زائران تدارك ديده شده كه روزهاي 14 و 15 خرداد ماه جاري امرپذيرايي زائران را عهده دار باشند ، اظهار داشت : در اين راستا به منظورگراميداشت يادو خاطره روزهاي 14 و 15 خرداد ماه، هزاران تخته پرچم به اهتزاز در خواهد آمد و دهها بوم و سيلك با مضامين فرهنگي و صدها پلاكارد جهت تزيين مسير در اطراف حرم نصب مي شود.

وي در خصوص اقدامات انجام گرفته در ستاد ويژه برگزاري مراسم سالگرد ارتحال ملكوتي امام راحل ، افزود : ارائه خدمات شهري مطلوب بصورت فوق العاده در صحن هاي 4 گانه و مسير حركت مدعوين بويژه از 10 تا 16 خرداد، اهتزاز هزاران پرچم سياه و پرچم كشور ايران در بلوارشهدا و ميادين اصلي شهر ، هماهنگي با نهادها جهت استقرار ايستگاههاي صلواتي، استقرار ايستگاه هاي صلواتي در مسير زائرين جهت پذيرايي از مدعوين توسط روابط عمومي و بسيج سازمان بهشت زهرا(س) از جمله اقدامات انجام گرفته مي باشند .

وي خاطر نشان كرد : خدمات نظافت كامل صحن هاي چهارگانه حرم ، قطعات شهدا ، شستشو و مرمت آب نماها، شستشوي سرويس هاي بهداشتي و رفع نقايص ، رنگ آميزي جداول و خط كشي خيابانهاي اصلي و ميادين ، كاشت صدها هزار گل بنفشه، نشاء فصلي و گل رز در ميادين و خيابانهاي اصلي و مبادي ورودي و خروجي صحن هاي چهار گانه و شسشتوي درختان در خيابانهاي اصلي از فعاليتهاي صورت گرفته به مناسبت سالگرد ارتحال امام ( ره ) است .

رضاييان افزود : همكاري در مورد آماده سازي 50 هكتار محوطه شرقي حرم امام(ره) جهت اسكان زائرين شامل تسطيح و لكه گيري و آسفالت ،همكاري در مورد آماده سازي 600 چشمه سرويس بهداشتي ثابت و سيار در محوطه حرم مطهر و سازمان بهداشت زهرا (س)، تعمير روشنايي و آب نماها و تامين برق مورد نياز تمام نهادها و سازمانها ، برگزاري مسابقات فرهنگي عكاسي از جمله ديگر اقدامات صورت گرفته است .

مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: شهرداري هاي مناطق در راستاي برگزاري هر چه مطلوبتر مراسم سالگرد امام(ره) در قالب اقدامات جمع آوري سد معبر متكديان ، ارائه خدمات شهري همراه با ماشين آلات و نيروي اساني مورد نياز، استقرار ايستگاههاي صلواتي و لكه گيري و مرمت پوشش آسفالت با شهرداري حرم مطهر همكاري خواهند داشت.



