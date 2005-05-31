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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۶

عليرغم توصيه هاي وزارت امور خارجه انگليس به اتباع اين كشور

407 مسافر انگليسي وارد فرودگاه بين المللي امام خميني شدند

به دنبال جو سازي هاي سه دولت انگليس ، استراليا و كانادا درباره وجود اشكالات فني در باند فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و توصيه وزارت خارجه اين سه كشور به اتباع خود مبني بر سفر نكردن به ايران 628 نفر از مسافران انگليسي ، استراليايي و كانادايي ظرف دو هفته پس از افتتاح ، وارد فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) شدند.

يك مقام مسوول در فرودگاه امام خميني به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: باوجود تبليغات واهي فراواني كه دولت انگليس درباره وجود اشكالات فني در باند فرودگاه و مسائل امنيتي آن به راه انداخته بود، ظرف دو هفته پس از افتتاح فرودگاه 35635 مسافر پروازهاي خارجي به فرودگاه امام خميني (ره) وارد شدند كه از اين تعداد 407 نفر انگليسي ، 163 نفر استراليايي و 58 كانادايي در ميان مسافران بودند.

کد مطلب 190138

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