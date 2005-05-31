407 مسافر انگليسي وارد فرودگاه بين المللي امام خميني شدند

به دنبال جو سازي هاي سه دولت انگليس ، استراليا و كانادا درباره وجود اشكالات فني در باند فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و توصيه وزارت خارجه اين سه كشور به اتباع خود مبني بر سفر نكردن به ايران 628 نفر از مسافران انگليسي ، استراليايي و كانادايي ظرف دو هفته پس از افتتاح ، وارد فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) شدند.