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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

با متهم كردن دمكراتها به بهانه گيري بي دليل

فيگارو: ديك چني پيش بيني كرد سناي آمريكا حتما بولتون را تاييد مي كند

ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا پيش بيني كرد: سناتورهاي آمريكا در راي گيري كه به زودي درباره جان بولتون انجام مي دهند حتما وي را تاييد مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فيگارو، ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا اعلام كرد:  سناي آمريكا به زودي زماني كه بولتون ازتعطيلات بازگردد، درباره كانديداتوري وي براي سفارت آمريكا درسازمان ملل راي گيري مي كند و درخواست دموكرات ها براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط بهانه اي براي معطل كردن است.

وي درمصاحبه با سي ان ان اعلام كرد: من اطمينان دارم نمايندگان جمهوري خواه سناي آمريكا به زودي موضوع راي گيري درباره جان بولتون را به نتيجه مورد نظر ختم مي نمايند.

 معاون رييس جمهور آمريكا تصريح كرد: من نظر سناتورهاي جمهوري خواه را درباره بولتون جويا شده ام و اطمينان دارم كه جان بولتون تاييد خواهد شد.

معاون رييس جمهورآمريكا تاكيد كرد: اطلاعاتي كه دموكرات ها ازما درخواست كرده اند همه آن چيزي است كه هم اكنون نزد رييس كميته اطلاعات سنا مي باشد.

چني گفت: همه آن اطلاعات بارها بازبيني شده اند و هيچ مورد خاصي در آنها وجود ندارد و دموكرات ها بي دليل بهانه گيري مي كنند.

وي درپايان اظهاراتش خاطرنشان كرد به دليل جديتي كه بولتون در كار خود دارد از وي حمايت مي كند.

 

کد مطلب 190146

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