فيگارو: ديك چني پيش بيني كرد سناي آمريكا حتما بولتون را تاييد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فيگارو، ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا اعلام كرد: سناي آمريكا به زودي زماني كه بولتون ازتعطيلات بازگردد، درباره كانديداتوري وي براي سفارت آمريكا درسازمان ملل راي گيري مي كند و درخواست دموكرات ها براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط بهانه اي براي معطل كردن است.

وي درمصاحبه با سي ان ان اعلام كرد: من اطمينان دارم نمايندگان جمهوري خواه سناي آمريكا به زودي موضوع راي گيري درباره جان بولتون را به نتيجه مورد نظر ختم مي نمايند.

معاون رييس جمهور آمريكا تصريح كرد: من نظر سناتورهاي جمهوري خواه را درباره بولتون جويا شده ام و اطمينان دارم كه جان بولتون تاييد خواهد شد.

معاون رييس جمهورآمريكا تاكيد كرد: اطلاعاتي كه دموكرات ها ازما درخواست كرده اند همه آن چيزي است كه هم اكنون نزد رييس كميته اطلاعات سنا مي باشد.

چني گفت: همه آن اطلاعات بارها بازبيني شده اند و هيچ مورد خاصي در آنها وجود ندارد و دموكرات ها بي دليل بهانه گيري مي كنند.

وي درپايان اظهاراتش خاطرنشان كرد به دليل جديتي كه بولتون در كار خود دارد از وي حمايت مي كند.