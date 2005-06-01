واليبال كرج سازندگي خود رااز دست داده است

محمودافشاردوست درگفت وگوباخبرنگارورزشي " مهر" دركرج عنوان داشت : با ابرازتأسف بايد بگويم كه درحال حاضر واليبال كرج درسيرنزولي پرشتابي را در پيش گرفته است.

وي ادامه داد: اين ورزش دركرج مانند سال هاي اخيرفعال نيست وهم اكنون درسكون به سرمي برد. بعد ازآن كه بنده، محمد تركاشوند و بهنام محمودي به تيم ملي معرفي شديم، ديگر واليبال كرج سازندگي خود راازدست داد وبا وجودتلاش فراوان مسئولان هيأت اين ورزش، متأسفانه تلاش هايشان ثمربخش نبوده است.

افشاردوست افزود: من درسال1370 وبهنام ومحمد سه سال بعديعني سال 1373 به اردوي تيم ملي دعوت شديم ودريك فاصله سه ساله بهنام و محمد توانستند درورزش واليبال رشد كنند. ازآن زمان به بعد ديگربازيكني به تيم ملي دعوت نشد و اگرهم آمدند، خط خوردند وبه نظرمن علت اصلي آن پايه گذاري ضعيف اين ورزش درسال هاي اخيردرشهرستان كرج است.