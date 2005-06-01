واليبال كرج سازندگي خود رااز دست داده است

محمودافشاردوست درگفت وگوباخبرنگارورزشي " مهر" دركرج عنوان داشت : با ابرازتأسف بايد بگويم كه درحال حاضر واليبال كرج درسيرنزولي پرشتابي را در پيش گرفته است.
وي ادامه داد: اين ورزش دركرج مانند سال هاي اخيرفعال نيست وهم اكنون درسكون به سرمي برد. بعد ازآن كه بنده، محمد تركاشوند و بهنام محمودي به تيم ملي معرفي شديم، ديگر واليبال كرج سازندگي خود راازدست داد وبا وجودتلاش فراوان مسئولان هيأت اين ورزش، متأسفانه تلاش هايشان ثمربخش نبوده است.
افشاردوست افزود: من درسال1370 وبهنام ومحمد سه سال بعديعني سال 1373 به اردوي تيم ملي دعوت شديم ودريك فاصله سه ساله بهنام و محمد توانستند درورزش واليبال رشد كنند. ازآن زمان به بعد ديگربازيكني به تيم ملي دعوت نشد و اگرهم آمدند، خط خوردند وبه نظرمن علت اصلي آن پايه گذاري ضعيف اين ورزش درسال هاي اخيردرشهرستان كرج است.
وي خطاب به مسئولين ورزشي خاطرنشان كرد؛ مسئولين مربوطه ارتباطات خود را با ورزشكاران ملي بيشتركنند و بيش ازپيش احوال پرس وجوياي حال ومشكلات آنها شوند.
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