آزمايشگاه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود به بهره برداري مي رسد

دكتر رضا اندام در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: دانشگاه صنعتي شاهرود در سال تحصيلي جاري آزمايشگاه مركزي را در سايت اصلي دانشگاه افتتاح مي كند. تمام آزمايشگاه هاي دانشكده هاي دانشگاه صنعتي شاهرود در اين آزمايشگاه متمركز مي شوند. اين پروژه در مهر ماه سال 84 به بهره برداري خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: همچنين پروژه سالن چند منظوره ورزشي هم در مهر ماه به بهره برداري مي رسد. اين سالن ورزشي در نوع خود در استان بي نظير است و شامل چندين سالن ورزشي در رشته هاي ژيمناستيك، رزمي، فوتسال و ... مي شود.

مدير كل امور دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود خاطر نشان كرد: دانشگاه صنعتي شاهرود يك خوابگاه 200 نفره را براي دانشجويان دختر اين دانشگاه در دست احداث دارد. پيش بيني مي شود اين خوابگاه در سال 85 تحصيلي افتتاح شود.

وي در ادامه افزود: همچنين دانشكده مهندسي معدن نيز در سال 85 تحصيلي در دانشگاه افتتاح و به بهره برداري مي رسد. در حال حاضر دانشجويان اين رشته در يك ساختمان قديمي به تحصيل مشغول هستند. همچنين اين ساختمان ظرفيت كافي براي تعداد دانشجويان رشته مهندسي معدن را ندارد.

دكتر رضا اندام در پايان يادآور شد: دانشگاه صنعتي شاهرود در مهر ماه هر سال براي آشنايي دانشجويان ورودي جديد با كانون هاي فرهنگي دانشگاه نمايشگاهي را از عملكرد كانونها برگزار مي كند.