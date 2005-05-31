ايرانيان هنررا درعالم لاهوت و ملكوت جستجو مي كردند

به گزارش خبرنگارتجسمي مهر "فدوي " مديرعامل بنياد آفرينش هاي هنري فرهنگسراي نياوران دراين جلسه با اعلام اين مطلب گفت : تاريخچه هنرايران به چهارهزارسال قبل بازمي گردد واگردقت داشته باشيم ، مي بينيم كه ازسالها پيش ، ايرانيان، هنررا درعالم لاهوت وملكوت جستجو مي كردند . چنان كه ادبيات ، معماري وآثارتجسمي ما همواره گوياي اين مطلب است .

وي افزود : درمقاطع مختلف تاريخ ايران ، ما با اوج شكوفايي روبه روبوده ايم .درواقع اگرايران دچاراتفاقات وگرفتاري هاي سياسي نمي شد ، مي توانست به وسيله غناي فرهنگي خود به درجات متعالي تري نيزدست يابد .

"فدوي" تصريح كرد : انتظارمي رود تا درجامعه كنوني ، فرهنگ وهنردرسطح جهاني به جهانيان معرفي شود واين مسئله ميسرنمي شود مگربا يك مديريت قوي وتخصصي درزمينه فرهنگ وهنر.

وي به برنامه هاي گنجانده شده دراين نمايشگاه هنرمعنوي اشاره كرد وگفت : يكي ازطرح هاي بزرگ درروزافتتاحيه معرفي آثارنقاشان معاصروبه طوركلي ، هنرمندان درزمينه هاي تئاتروموسيقي است كه به لحاظ كمي ، فضاي فرهنگسرا را اشغال مي كند هم چنين دركنارنمايشگاه ها همايشي به لحاظ نظري خواهيم داشت .

"كشفچيان " دبيرنمايشگاه هنرمعنوي نيزگفت: اين نمايشگاه مقدمه اي براي حضورسايرنمايشگاه هاي هنري است وماسعي كرديم باهيات انتخاب وشوراي سياست گذاري ، برنامه اي ترتيب دهيم تا تمام هنرمندان حوزه فرهنگي درنمايشگاه حضوريابند .

وي پرويزكلانتري ، كاظم چليپا ، حبيب الله صادقي ، سيمين كرامتي ، طاهرشيخ الحكمائي ، محمد فدوي وخودش به عنوان اعضاي شورا وهيات انتخاب نام برد.

در ادامه جلسه "كشفچيان " به تعداد آثاراشاره كرد و128 اثررادرزمينه نقاشي ، 17 اثررا درزمينه حجم وسيزده اثررا درزمينه ويدئو آرت نام برد وگفت : هم چنين گروه هاي موسيقي ونمايش نيزبه عنوان برنامه هاي جانبي دراين نمايشگاه حضوردارند .

"فدوي "نيزدرپايان گفت : تمام تلاشمان را كرديم تا آثارتكراري به اين نمايشگاه راه پيدا نكند . به اين معني كه سعي كرديم تاتمام آثاربه نوعي ، درارتباط با هنرمعنوي وساختارمعنوي باشد .