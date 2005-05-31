اطلاعي از جاسوسي تبعه يمني براي ايران ندارم / اتهام واهي دخالت ايران در امور داخلي كشورم تنها يك جريان رسانه اي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالقوي عبدالواسع الارياني در پاسخ به سوال خبرنگارمهر كه از وي درباره محاكمه يك تبعه يمني و محكوميت وي به اعدام و اظهار نظر برخي رسانه ها به اينكه وي به اتهام جاسوسي براي ايران به اعدام محكوم شده است مدعي شد : اطلاع دقيقي از اين مساله ندارم و فقط مي دانم كه دادگاه يمن يكي از طرفداران الحوثي را محاكمه كرده است اما اطلاعي از اينكه وي را به اتهام جاسوسي براي ايران محكوم كرده است ندارم .



سفير يمن در خصوص نتايج سفر اخير وزير امور خارجه اين كشور به ايران گفت : سفر دكتر ابوبكر القربي به ايران نتايج سودمند و مثبتي به همراه داشت .



به گفته وي اين سفر در راستاي تقويت وتوسعه روابط انجام شد و مذاكرات مفيدي ميان وي و مقامات جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت.



عبدالواسع الارياني به تلاش هاي هدفمند برخي جريان ها بويژه برخي رسانه هاي منطقه براي برهم زدن روابط حسنه ايران ويمن اشاره كرد و گفت : اين جريان ها با انتشار اخبار هدفدار و جنجال برانگيز بدون استناد به اطلاعات درست قصد ضربه زدن به روابط مستحكم و منحصر به فردتهران و صنعا را دارند .



وي تاكيد كرد: ما هرگز اجازه نخواهيم داد كسي يا جرياني به روابط حسنه ما با جمهوري اسلامي ايران ضربه بزند.



سفير يمن در تهران درباره شايعه دخالت جمهوري اسلامي ايران در امور داخلي يمن تصريح كرد : همانگونه كه قبلا هم گفتم و مقامات دولت يمن نيز تاكيد كردند دولت جمهوري اسلامي ايران در امور داخلي كشورم دخالت نمي كند و دو كشوربه اصل عدم دخالت در امور يكديگر پايبند هستند .



از سفير يمن در خصوص اظهار نظر يك مسئول يمني در يك روزنامه عرب زبان منطقه سوال شد كه از قول وي آمده بود: ايران به جاي دخالت در امور داخلي ما به اوضاع استان خوزستان و مناقشات داخلي خود سرو سامان بدهد، گفت : به اعتقاد من برخي رسانه ها دائما در صدد برهم زدن روابط حسنه ميان دو كشور دوست هستند و با درج چنين اخبار بي پايه و اساس و نادرستي به دنبال ايجاد سوء ظن و بدبيني در ميان مسئولان دو كشور هستند كه قطعا با درايت ودورانديشي مقامات دو كشور چنين ترفند رسانه اي نيز به شكست منجر خواهد شد.



شايان ذكر است دادگاه امنيتي يمن دو روز پيش يحيي حسين محمد الدليمي يكي از طرفداران الحوثي را به اتهام تلاش براي براندازي دولت و نيز ارتباط با ايران به اعدام محكوم كرد .