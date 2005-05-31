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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۳۹

به اتهام كلاهبرداري و فرار از پرداخت ماليات

ايتارتاس: رئيس سابق شركت نفتي يوكاس به 9 سال زندان محكوم شد

" ميخائيل كودوركوفسكي" رئيس سابق يوكاس، بزرگترين شركت نفتي روسيه به اتهام كلاهبرداري و فرار از پرداخت ماليات به 9 سال زندان محكوم شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، "ميخائيل كودوركوفسكي" موسس يوكاس بزرگترين شركت نفتي روسيه امروز با گناهكار شناخته شدن در دادگاه به اتهام كلاهبرداري و فرار از پرداخت ماليات به 9 سال حبس محكوم شد.

" پلاتون ليبدف" يكي از شركاي اصلي خودوركوفسكي نيز با گناهكار اعلام شدن در اتهامات وارده به 9 سال زندان محكوم شد.

در جلسات گذشته دادگاه رسيدگي به پرونده مديران سابق يوكاس، كودوركوفسكي و شريك اقتصادي وي ليبدف با هفت مورد اتهام گناهكار شناخته شده بودند اما راي نهايي دادگاه به خاطر رسيدگي به يك مورد اتهام  اختلاس 20 درصد از سهام OAO Apatit  اعلام نشده بود.

کد مطلب 190239

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