كشف جسد استاندار الانبار// كشته و زخمي شدن 8 نظامي عراقي در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرهنگ اسماعيل ابراهيم درجه دار نظامي ارتش عراق با اعلام اين خبر افزود : كاروان نيروهاي عراقي براي استقراردر يك ايست بازرسي واقع در20 كيلومتري جنوب بعقوبه، درراه بغداد بود كه يك كاميون حامل مركبات درمسيرش منفجر شد.

وي زمان وقوع انفجاررا ساعت 8 به وقت محلي عراق اعلام كرد و افزود : بر اثر انفجاركاميون كه به نظر مي رسد بمب گذاري شده بود، دستكم دو نظامي عراقي كشته و شش تن ديگر نيز زخمي شدند و حال چهار تن از مجروحان نيز وخيم است .



آخرين گزارشهاي تكميلي از عراق حاكيست :سخنگوي رسمي دولت عراق امروزاز كشته شدن نواف رجا المحلاي استاندار الانبار پس ازگذشت سه هفته ازربودنش خبر داد و گفت : وي درجريان زد و خورد نيروهاي چند مليتي با افراد مسلح عرب درغرب بغداد كشته شد.

پيشتر يك منبع در وزارت دفاع عراق از آزادي نواف رجا المحلاوي استاندار الانبار خبرداده بود اما نيروهاي چند مليتي جسد استاندار الانبار را درغرب بغداد پيدا كردند.



افراد ناشناس در تاريخ 11 مي (21 ارديبهشت ماه ) استاندار الانبار را ربودند و درقبال آزادي وي ازنيروهاي آمريكايي خواستند عمليات خود را در منطقه سني نشين القائم واقع درغرب عراق متوقف سازند.



ليث كبه سخنگوي دولت عراق امروز به خبرنگاران دربغداد گفت :عصر روز يكشنبه در جريان درگيري ميان نيروهاي چند مليتي و تروريستها استاندار الانبار به همراه چهار تروريست ديگر كشته و سه تن غيرعراقي هم مجروح شدند.

وي افزود: در تاريخ 29 مه نيروهاي چند مليتي مستقردرمنطقه القائم با حمله به منزل يكي از تروريستها، به مبادله آتش با آنها پرداختند.

سخنگوي رسمي دولت عراق تصريح كرد : در اين زد و خورد چند ساعته دو تبعه سوري و يك اردني و يك الجزايري كشته و دو تبعه عربستان سعودي و يك مغربي نيز مجروح شدند.