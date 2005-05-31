ازبكستان با شكست قرقيزستان حريف ايرن در نيمه نهايي شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين ديدار ازمرحله يك چهارم نهايي هفتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا كه در شهر هوشي مينه ويتنام جريان دارد، عصرامروز تيم ازبكستان با پيروزي 6 بر2 مقابل تيم قرقيزستان به مرحله نيمه نهايي اين مسابقات راه يافت تا در اين مرحله حريف تيم ملي فوتسال كشورمان شود .

به اين ترتيب در مرحله نيمه نهايي رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا عصر پنج شنبه تيم فوتسال ايران به مصاف ازبكستان خواهد رفت وژاپن با قرقيزستان روبروخواهد شد. اين ديدارها بطورهمزمان راس ساعت 45/14 دقيقه برگزارمي شود. دو تيم برتراين مرحله روز14خرداد ديدارفينال هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا را درسالن" پهوتو" شهرهوشي مينه ويتنام برگزارخواهند كرد تا چهره قهرمان ايندوره از مسابقات مشخص شود .