مسجد جامعي: رسانه ها نقش مهمي در گسترش روابط كشورها دارند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه براي ديدار رسمي به داكا پايتخت بنگلادش سفر كرده است، در نشست با سفير و كارشناسان سفارت جمهوري اسلامي در داكا ضمن بيان اين مطلب، گفت: طراحي برنامه رسانه اي خبري با رويكرد شناسايي بازارهاي مطمئن كالاهاي فرهنگي و اقتصادي كشورها زمينه ساز گسترش همكاري هاي دو جانبه است و رسانه ها نقش مهمي در گسترش روابط كشورها دارند.

مسجد جامعي تصريح كرد: براي تقويت و گسترش مناسبات و جذب بازارهاي جديد بايد رفت و آمدهاي فرهنگي و اقتصادي با كشورهاي مسلمان بويژه بنگلادش افزايش يابد.

|وي يادآور شد: با شناسايي و اطلاع رساني مناسب از بازارهاي جديد و مطمئن، بستر براي سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ و اقتصاد آماده مي شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: اطلاع رساني مناسب و استفاده دقيق از ابزارهاي رسانه اي نقش بسزايي در گسترش همكاري فرهنگي و اقتصادي كشورها دارد

وي به جايگاه ادب و زبان فارسي در بنگلادش اشاره كرد و افزود: شاعران ايراني در گذشته هرگاه به اين كشور آمدند سبكي نو در شعر و ادب ابداع كردند.

وي يادآور شد: بنگلادش همچون شعر و ادب فارسي كه سراسر پر از رمز و تمثيل بوده، حاوي فرهنگ و ادبيات ما با همان رمز تمثيلي است.

"محمد بهشتي منفرد" سفير ايران در بنگلادش نيز در اين ديدار گفت: با توجه به مناسبات گسترده و تقاضاي فراوان براي محصولات ايراني، بنگلادش بايستي بيشتر مورد توجه توليد كنندگان ايراني قرار گيرد.

وي ، به مناسبات ديرينه ايرانيان با مردمان بنگال اشاره كرد و يادآور شد زبان فارسي از قدمت هزار ساله در اين سرزمين برخوردار است.

بهشتي منفرد افزود: فرهنگ ايراني در اين كشور ريشه ديرينه دارد و وجود سنگ نوشته ها و دست نوشته هاي قديمي زبان فارسي در بنگلادش نشانگر عمق روابط فرهنگي مردمان اين سامان با ايرانيان است.

سفير ايران در بنگلادش ادامه داد: تقويت كرسي زبان فارسي در دانشگاههاي بنگلادش به همراه احداث مركز زبان فارسي در داكا از اولويت هاي برنامه هاي فرهنگي است.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وي با بيان اين كه مسوولان فرهنگي بنگلادش همواره پيگير گسترش مناسبات در زمينه هاي مختلف هستند، خواستار توجه جدي مسوولان به جذب بازار بنگلادش و گسترش همكاري هاي فرهنگي و اقتصادي شد.

اين گزارش حاكي است ديدار با مسوولان فرهنگي، آموزشي و بازديد از اماكن فرهنگي و تاريخي و تقويت مناسبات فرهنگي از برنامه هاي سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به بنگلادش است.

خاطر نشان مي سازد؛ سفر "احمد مسجد جامعي" به داكا با دعوت رسمي "سليمه رحمن" وزير فرهنگ بنگلادش صورت گرفته است.

گفتني است جلگه وسيع بنگال كه از آن در جغرافياي سياسي و اقليمي به عنوان بنگلادش نام برده مي شود، در شمال شرقي جنوب آسيا واقع شده و بيش از 147 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد.

اين كشور با جمعيتي معادل 140 ميليون نفر، از پر جمعيت ترين كشورهاي مسلمان به شمار مي آيد.