سه نظامي انگليسي امروز در بصره كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازالجزيره ، مردان مسلح سوار بر يك خودرو ، خودروي حامل نظاميان انگليسي را تعقيب و توانستند خودروي نظاميان انگليسي را متوقف كنند و سه تن از آنان را به هلاكت برسانند.

اين حادثه در يك كيلومتري مقر نظاميان انگليسي در بصره روي داد. نظاميان انگليسي بلافاصله به اين منطقه روانه شدند و آن را به محاصره خود در آوردند.

بر پايه اين گزارش ، نظاميان انگليسي خبرنگاران را از محل حادثه دور كردند. مجروح اين حادثه نيز با يك آمبولانس به بيمارستاني نظامي در بصره منتقل شد.

سخنگوي نظاميان انگليسي در بصره گفت : تحقيقات درباره اين حادثه آغاز شده است. وي به جزييات بيشتري از اين حادثه اشاره نكرد.

