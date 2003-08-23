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۱ شهریور ۱۳۸۲، ۱۲:۲۲

سه نظامي انگليسي امروز در بصره كشته شدند

سه نظامي انگليسي امروز در بصره كشته شدند

سه نظامي انگليسي صبح امروز درحمله مردان مسلح دربصره درجنوب عراق كشته شدند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازالجزيره ، مردان مسلح سوار بر يك خودرو ، خودروي حامل نظاميان انگليسي را تعقيب و توانستند خودروي نظاميان انگليسي را متوقف كنند و سه  تن از آنان را به هلاكت برسانند.
اين حادثه در يك كيلومتري مقر نظاميان انگليسي در بصره روي داد. نظاميان انگليسي بلافاصله به اين منطقه روانه شدند و آن را  به محاصره خود در آوردند.
بر پايه اين گزارش ، نظاميان انگليسي خبرنگاران را از محل حادثه دور كردند. مجروح اين حادثه نيز با يك آمبولانس به بيمارستاني نظامي در بصره منتقل شد.
سخنگوي نظاميان انگليسي در بصره گفت : تحقيقات درباره اين حادثه آغاز شده است. وي به جزييات بيشتري از اين حادثه اشاره نكرد.

 

کد مطلب 19033

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