قائم مقام وزير خارجه صربستان و مونته نگرو با وزير خارجه كشورمان ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر خرازي با ارزيابي تحولات بالكان اظهار داشت: افزايش تنشها در منطقه بالكان به مصلحت كل منطقه نيست و ما اميدواريم آنچه در گذشته اتفاق افتاد درسي براي آينده منطقه باشد.

وي با تشريح آثار جنگ تحميلي صدام نسبت به جمهوري اسلامي ايران گفت: ما نيز قرباني جنگ تلخي شديم كه در نتيجه اميال صدام و قدرتهاي خارجي به وجود آمد وليكن سرانجام حقانيت و سرافرازي جمهوري اسلامي و عبرتها و اندخته هاي جمهوري اسلامي ايران موجب رسوايي جبهه مقابل شد و عزت و سرافرازي ايران را به عنوان بازيگري موثر و لنگرگاه صلح و ثبات منطقه فراهم ساخت.

بگوويچ نيز در اين ديدار با صميمي خواندن روابط دو كشور اظهار داشت كه ارزيابي مثبت و خوبي نسبت به جمهوري اسلامي ايران و تحولات آن پيدا كرده و جايگاه ايران را در منطقه مهم و سازنده قلمداد كرد.

وي با تشريح تحولات غرب بالكان گفت: غرب بالكان با رخدادهاي متنوعي روبرو بوده و ما وارد دوره جديدي شده ايم.