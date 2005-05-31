  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۱۱

با صميمي خواندن روابط ميان دو كشور

قائم مقام وزير خارجه صربستان و مونته نگرو با وزير خارجه كشورمان ديدار كرد

پريدريك بگوويچ قائم مقام وزارت خارجه صربستان و مونته نگرو با دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه كشور ديدار و پيرامون مسايل دوجانبه و تحولات بالكان و منطقه اي و بين المللي بحث و تبادل نظر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر خرازي با ارزيابي تحولات بالكان اظهار داشت: افزايش تنشها در منطقه بالكان به مصلحت كل منطقه نيست و ما اميدواريم آنچه در گذشته اتفاق افتاد درسي براي آينده منطقه باشد.

وي با تشريح آثار جنگ تحميلي صدام نسبت به جمهوري اسلامي ايران گفت: ما نيز قرباني جنگ تلخي شديم كه در نتيجه اميال صدام و قدرتهاي خارجي به وجود آمد وليكن سرانجام حقانيت و سرافرازي جمهوري اسلامي و عبرتها و اندخته هاي جمهوري اسلامي ايران موجب رسوايي جبهه مقابل شد و عزت و سرافرازي ايران را به عنوان بازيگري موثر و لنگرگاه صلح و ثبات منطقه فراهم ساخت.

بگوويچ نيز در اين ديدار با صميمي خواندن روابط دو كشور اظهار داشت  كه ارزيابي مثبت و خوبي نسبت به جمهوري اسلامي ايران و تحولات آن پيدا كرده و جايگاه ايران را در منطقه مهم و سازنده قلمداد كرد.

وي با تشريح تحولات غرب بالكان گفت: غرب بالكان با رخدادهاي متنوعي روبرو بوده و ما وارد دوره جديدي شده ايم.

کد مطلب 190358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها