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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۲۷

دستورالعمل هيأت مركزي بازرسي انتخابات به فرمانداران حوزه هاي انتخابيه استان تهران :

تبليغات غيرمجاز كانديداها امحاء شود

معاون وزير كشور و رئيس هيأت مركزي بازرسي انتخابات در نامه اي به رئيس هيأت بازرسي انتخابات استان تهران با تأكيد بر ضرورت رسيدگي هرچه سريع تر فرمانداران حوزه هاي انتخابيه به اين موضوع تأكيد كرده است كه برابر مقررات نسبت به امحاي آثار تبليغات غيرمجاز اقدام و نتيجه را به دبيرخانه هيأت مركزي اعلام كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، علي اصغر احمدي در اين نامه با بيان اينكه براساس گزارش واصله مواردي از تبليغات خلاف قانون انتخابات از ناحيه بعضي از كانديداها مشاهده شده، خواستار رسيدگي به مواردي از تخلفات كانديداها در زمان تبليغ شد.

رييس هيأت مركزي بازرسي انتخابات  اين گونه تبليغات را مصداق تخلف از قانون وموجب خدشه دار شدن روند سلامت انتخابات دانسته وبا تأكيد بر ضرورت رسيدگي هرچه سريع تر فرمانداران حوزه هاي انتخابيه به اين موضوع دستور داده است برابر مقررات نسبت به امحاي آثار تبليغات غيرمجاز اقدام قانوني صورت بگيرد ونتيجه را به دبيرخانه هيأت مركزي اعلام كنند.

کد مطلب 190364

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