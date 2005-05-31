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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۲۲:۴۱

با صدور اطلاعيه‌اي :

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي قم از مردم براي حضور در راهپيمايي 15 خرداد دعوت كرد

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم با صدور اطلاعيه‌اي از مردم براي شركت در راهپيمايي روز پانزدهم خرداد دعوت كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، در اين اطلاعيه آمده است: مردم شريف و متدين ايران اسلامي در آستانة شانزدهمين سالگرد ارتحال جانسوز رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي و چهل و دومين سالگرد قيام خونين پانزدهم خرداد ماه، خود را براي برگزاري هرچه با شكوه‌تر مراسم 14 و 15 خرداد آماده مي‌كنند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بي شك برگزاري مراسم ويژه در استان‌ها و شهرستان‌ها و حضور ميليوني امت حزب‌الله در كنار تربت پاك و حرم مطهر امام خميني (ره) به منزلة اداي احترام و تجديد ميثاق با آرمان‌هاي والاي ابر مردي است كه به حق، مجدد اسلام در قرن حاضر و احياگر اسلام ناب محمدي (ص) لقب گرفت و بزرگداشت يوم‌الله 15 خرداد نيز يادآور انفجار خشم مردمي در مبارزه بر ضد سلطة خارجي و تبلور اوج وفاداري امت اسلامي به مرجعيت ديني و ولايت فقيه مي‌باشد.

در پايان اين اطلاعيه تأكيد شده است: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم فهيم و حاضر در صحنة عاصمة انقلاب اسلامي به حضور هر چه پرشورتر در مراسم سالگرد اين دو واقعة غم بار، به آگاهي مي‌رساند مردم شريف و متدين قم ساعت 10 صبح روز يكشنبه پانزدهم خرداد با تجمع در بيت امام خميني (ره) و ميدان روح ‌الله و اداي احترام به روح تابناك آن يار سفر كرده و برگزاري راهپيمايي حماسي از بيت امام (ره) تا حرم مطهر حضرت معصمومه سلام الله عليها، ياد و خاطرة شهداي گلگون كفن حادثة غم انگيز 15 خرداد را گرامي خواهند داشت و بار ديگر ضمن تجديد بيعت با مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي و پاسخ كوبنده به ياوه سرايي‌هاي استكبار جهاني خاصه سردمداران جنايت پيشه آمريكا، آمادگي خود را براي تبعيت از فرامين ولي امر مسلمين اعلام خواهند كرد.

کد مطلب 190388

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