شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي قم از مردم براي حضور در راهپيمايي 15 خرداد دعوت كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، در اين اطلاعيه آمده است: مردم شريف و متدين ايران اسلامي در آستانة شانزدهمين سالگرد ارتحال جانسوز رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي و چهل و دومين سالگرد قيام خونين پانزدهم خرداد ماه، خود را براي برگزاري هرچه با شكوه‌تر مراسم 14 و 15 خرداد آماده مي‌كنند.



در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بي شك برگزاري مراسم ويژه در استان‌ها و شهرستان‌ها و حضور ميليوني امت حزب‌الله در كنار تربت پاك و حرم مطهر امام خميني (ره) به منزلة اداي احترام و تجديد ميثاق با آرمان‌هاي والاي ابر مردي است كه به حق، مجدد اسلام در قرن حاضر و احياگر اسلام ناب محمدي (ص) لقب گرفت و بزرگداشت يوم‌الله 15 خرداد نيز يادآور انفجار خشم مردمي در مبارزه بر ضد سلطة خارجي و تبلور اوج وفاداري امت اسلامي به مرجعيت ديني و ولايت فقيه مي‌باشد.

در پايان اين اطلاعيه تأكيد شده است: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان قم ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم فهيم و حاضر در صحنة عاصمة انقلاب اسلامي به حضور هر چه پرشورتر در مراسم سالگرد اين دو واقعة غم بار، به آگاهي مي‌رساند مردم شريف و متدين قم ساعت 10 صبح روز يكشنبه پانزدهم خرداد با تجمع در بيت امام خميني (ره) و ميدان روح ‌الله و اداي احترام به روح تابناك آن يار سفر كرده و برگزاري راهپيمايي حماسي از بيت امام (ره) تا حرم مطهر حضرت معصمومه سلام الله عليها، ياد و خاطرة شهداي گلگون كفن حادثة غم انگيز 15 خرداد را گرامي خواهند داشت و بار ديگر ضمن تجديد بيعت با مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي و پاسخ كوبنده به ياوه سرايي‌هاي استكبار جهاني خاصه سردمداران جنايت پيشه آمريكا، آمادگي خود را براي تبعيت از فرامين ولي امر مسلمين اعلام خواهند كرد.