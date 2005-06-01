  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۸:۳۱

سخنگوي ستاد انتخاباتي هاشمي در گفتگو با "مهر" :شبكه سازمان يافته اي براي تخريب هاشمي فعال شده است// كارناوالهاي تبليغاتي ربطي به ستاد ما ندارد// نيروي انتظامي موظف است با حركت مشكوك كارناوال هاي تبليغاتي غيرمتعارف برخورد كند

سخنگوي ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني گفت كه "نيروي انتظامي و ضابطان قضايي بر اساس قانون موظف هستند با حركت مشكوك كارناوال هاي تبليغاتي غير متعارف كه تحت عنوان حمايت از هاشمي فعاليت مي كنند، برخورد كنند".

دكتر محمدباقر نوبخت حقيقي  در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با "ناهنجار" دانستن اقدام برخي جوانان درراه اندازي كارناوالهاي تبليغاتي درحمايت از هاشمي درمناطق شمالي تهران تاكيد كرد : ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني قطعا اين مساله را با تدبير و مطالعه وازطريق مراجع قانوني پيگيري خواهد كرد.

سخنگوي ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني گفت : ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني هرگز به دنبال تبليغات غيرمتعارف وغير قانوني نيست وصرفا ازطريق ارايه برنامه هاي هاشمي رفسنجاني و پاسخ به سوالات و انتشاركتب براي اين نامزد رياست جمهوري تبليغ خواهد كرد.

وي افزود: هاشمي رفسنجاني اصلا چنين روحيه اي ندارد وحاضر نيست براي رسيدن به رياست جمهوري ازهر شيوه اي خصوصا شيوه هاي خارج  ازهنجارهاي اجتماعي و آموزه هاي ديني استفاده كند.

سخنگوي ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني با انتقاد شديد ازاقدامات مذكور، تاكيد كرد كه "اين كارناوال ها ربطي به ستاد هاشمي رفسنجاني نداشته است و اعضاي ستاد با حضوردرمجامع به تبيين وبحث درباره ابعاد دوازده گانه برنامه هاي اومي‌ پردازند".

نوبخت با تاكيد براينكه شبكه سازمان يافته اي براي تخريب چهره هاشمي فعال شده است، افزود: اين شبكه تلاش دارد ضمن تخريب شخصيت هاشمي افراد متدين را ازايشان دوركند.

وي تصريح كرد: ما همواره قواعد و مقررات تبليغات انتخابات رياست جمهوري و ارزشها وشعائر اسلامي را نصب العين خود قرار داده و خواهيم داد وبراي من شگفت انگيز نيست كه عده‌اي براي تخريب چهره آقاي هاشمي دست به اينگونه تبليغات مسموم بزنند.

کد مطلب 190409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها