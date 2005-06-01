گروه زرقاوي مسئوليت سرنگوني يك فروند بالگرد را در شهر تلعفر پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، گروه تندرو جهاد درسرزمين عراق به رهبري زرقاوي شب گذشته در بيانيه اي مشكوك تصريح كرد: اعضاي شاخه نظامي اين گروه روز دوشنبه 9/4/84 با گشودن آتش به سوي يك فروند هليكوپتردر شهر تلعفر، آن را سرنگون كردند.

اين بيانيه مي افزايد: اين هليكوپترمورد حمله قرار گرفته درتپه هاي منطقه تلعفر سقوط كرد.



ازسوي ديگرارتش آمريكا روزگذشته دربيانيه اي اعلام كرد: چهار سرباز آمريكايي و يك سرباز عراقي روز دوشنبه درپي سقوط يك فروند هواپيماي نظامي عراق در استان ديالي كشته شدند.

ارتش آمريكا نوع هواپيماي سقوط كرده را ازنوع "كمپ اير-7 - اس - ال" معرفي كرد وگفت : اين هواپيماي نيروي هوايي عراقي براي انجام ماموريت كنترل و مراقبت مورد استفاده قرار مي گرفت .

اين بيانيه مي افزايد: اين هواپيماي عراقي ازپايگاه نظامي كركوك برخواست و درنزديكي جلولاء واقع در 50 كيلومتري شمال شرق بعقوبه - 60 كليومتري شمال شرق بغدد - سقوط كرد.

دربيانيه گروه تندرو جهاد در سرزمين عراق مشخص نشد كه آيا اين هواپيما را مورد حمله قرار داده است يا خير.