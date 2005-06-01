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۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۱۶

بابرگزاري امروز همه پرسي قانون اساسي واحد اروپا

فايننشيال تايمز: مردم هلند دنباله روي مردم فرانسه خواهند بود

مردم هلند به رغم توصيه هاي رهبران سياسي، روزنامه ها و اتحاديه هاي تجاري و بارزرگاني، در همه پرسي تصويب قانون اساسي واحد اروپا كه امروز در اين كشور برگزار مي شود با پاسخ "نه" به مردم فرانسه ملحق خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازفايننشيال تايمز، پس از برگزاري همه پرسي روز يكشنبه درفرانسه و پاسخ قاطعانه اكثريت 55 درصدي در رد قانون اساسي واحد اروپايي، انتظار مي رود كه مردم هلند نيز در رفراندوم تصويب قانون اساسي واحد اروپا از مردم فرانسه پيروي كنند.

به نوشته اين روزنامه، در دو نظر سنجي انجام شده در هلند در مورد ارزيابي پاسخ مردم به قانون اساسي در نظر سنجي اول 56 تا 60 درصد به تصويب قانون اساسي واحد اروپايي راي منفي دادند و در نظرسنجي ديگر 51 درصد راي منفي، 37 درصد راي مثبت و 12 درصد نيز اعلام كردند كه هنوز تصميم قاطعي در اين مورد نگرفته اند.

" ماريوس ديهوند" متصدي يكي از اين نظر سنجي ها اعلام كرد: " هيچ چيزغيرممكن نيست اما اين شانس كه مردم هلند اجراي قانون اساسي واحد اروپا را بپذيرند بسيار كم است."

" بن بوت" وزير امور خارجه هلند نيز در اين باره گفت: ما در انتظار برگزاري رفراندومي تنگاتنگ هستيم، اما چيزي كه با توجه به شرايط مي توان لمس كرد، راي " نه" به قانون اساسي است.

 

کد مطلب 190443

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