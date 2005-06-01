با امام (ره) پيمان مي بنديم كه تمام توان خود را براي خدمت به مردم به كار گيريم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز، نقش حضرت امام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را ستود و افزود: رابطه مردم و رهبران روحاني كه يكبار در صحنه سياست در نهضت مشروطيت و تحريم تنباكو خود را نشان داده بود در عاشوراي سال 42 با الهام از حماسه حسيني به اوج خود رسيد و در 22 بهمن 57 ، با رهبري آن امام و با شعار استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي اختيار كشور را به دست گرفتند و حكومت ايران را به عنوان يك حكومت ديني و حاكميت مردم سالار ديني به نوع جديدي از حكومت تسخير دادند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: در همين ايام به روح بلند و ملكوتي امام و شهيدان انقلاب اسلامي درود مي فرستيم و پيمان مي بنديم كه در نگهباني از ميراث گرانقدري كه به ما سپرده اند لحظه اي كوتاهي نمي كنيم.

حداد عادل تصريح كرد: ملت ايران، آزادي و مردم سالاري ديني را كه دستاورد بزرگ قيام 15 خرداد 42 و پيروزي انقلاب اسلامي از بهمن 57 را عزيز مي داند و آگاهي خود را در پاسداري از آزادي در 27 خرداد ودر پاي صندوق هاي راي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به اثبات مي رسانند كه به جهانيان اعلام مي كنند كه در جهان، دين و استقلال و آزادي و مردم سالاري هست اما جايي براي بازگشت دشمنان و تسلط دوباره آنان بر ايران اسلامي وجود ندارد.