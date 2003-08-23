برنامه كاخ سفيد براي وادار ساختن روسيه و ديگر كشورها به طرح موضوع برنامه اتمي ايران در شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از منابع خبري داخل آمريكا، روسيه زير فشار آمريكا براي متوقف ساختن همكاري اتمي با جمهوري اسلامي، تحويل سوخت حساس هسته اي به ايران را تا بهار سال 2004 معوق گذاشته است.

همزمان يكي از مسئولان آمريكائي خبر روز گذشته خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني بر آمادگي تهران براي امضاي پروتكل الحاقي براي بازگرداندن تفاله هاي اتمي نيروگاه بوشهر به روسيه را بي ارزش قلمداد كرد وادعا نمود كه جمهوري اسلامي بيش از يك سال است كه مي گويد براي امضاي اين پروتكل آمادگي دارد. درعين حال جان بولتون،اعلام داشته كه سپتامبر آينده، هنگام انتشار دومين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد برنامه هاي اتمي ايران در مسكو خواهد بود.ناظران سياسي اين اقدام را گام ديگري براي فشار برروسيه در راستاي اهداف كاخ سفيد ارزيابي مي كنند.

يادآوري مي شود درحالي كه اجلاس ويژه ايران اين آژانس، روز 8 سپتامبر تشكيل مي شود ، رسانه ها ومقامات آمريكايي تلاش زيادي را براي ابهام زايي وتحت تاثير قرار دادن اين آژانس ورييس آن "محمدالبرادعي" آغاز كرده اند. ادعاي اينكه بازرسان اين آژانس درنمونه برداري هاي زيست محيطي از تاسيسات اتمي ايران اورانيوم غني شده كشف كردند،بزرگنمايي دروغيني از اين احتمال ذكر شده توسط بازرسان است كه تنها در برخي دستگاههاي وارداتي ايران براي استفاده در انرژي اتمي، رسوباتي از اورانيوم مربوط به آزمايشات كشور سازنده مشاهده مي شود. موضوعي كه با توجه به دست دوم وقديمي بودن تجهيزات خريداري شده با اهميت وكشف تازه اي محسوب نمي شود.