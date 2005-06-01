تركيب تيم ملي جودو مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" مربيان تيم ملي جهت گزينش نفرات مورد نظرخود را براي حضوردررقابتهاي قهرماني جهان درمصر درچند مرحله رقابتهاي انتخابي برگزارخواهند كرد تا بهترين نفرات را جهت عضويت درتيم ملي انتخاب كنند.

مسعود حاجي آخوندزاده وحامد ملك محمدي كه درطول چند ماه گذشته به دليل عمل جراحي درتمرينات حضورنداشتند، نيزبايد در مراحل مختلف رقابتهاي انتخابي شركت كنند. دراين بين محمدرضا رودكي كه دررقابتهاي قهرماني آسيا درازبكستان عملكرد مثبتي داشت وصاحب مدال طلا شد، ازحضور دررقابتهاي انتخابي معاف است.

ميراسماعيلي وميران هم كه به مدال نقره و برنزدست يافته بودند، درصورت رسيدن به مرز آمادگي وعملكرد مثبت درتمرينات اردويي ازمسابقات انتخابي معاف خواهند بود.

عباس فلاح دروزن 100- كيلوگرم رقابت انتخابي با ديگرمدعيان اين وزن برگزارمي كند. دروزن 9 - كيلوگرم چهره شاخص حسين قمي است كه به مصاف مدعيان اين خواهد رفت. مجموع رقابتهاي انتخابي دراوزان ذكرشده تركيب اصلي تيم ملي را براي حضوردر رقابتهاي جهاني وتورنمنت A جهاني پاريس معرفي خواهد كرد.

قابل ذكراست كه دروزن 81- كيلوگرم مدعي اصلي رضا چاه خندق است.