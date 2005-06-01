اولين دوره آزمون المپياد مهندسي شيمي برگزار مي شود

دكتر شايگان درگفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: انجمن علمي مهدسي شيمي ايران براي اولين بار، با همكاري سازمان سنجش، المپياد مهندسي شيمي را در ايران برگزار مي نمايد. درحال حاضر كميته اي براي برگزاري اين آزمون انتخاب شده و استاداني كه بايد سوالات مربوطه را طراحي كنند مشخص شده اند. پيش بيني مي شود در دهه سوم تير ماه آزمون برگزار شود و پس از آن برگزيدگان انتخاب شوند.

دبير انجمن علمي مهندسي شيمي ايران خاطر نشان كرد: اين انجمن در نظر دارد، يك امتحان حرفه اي را براي فارغ التحصيلان مهندسي شيمي طراحي كند. اين آزمون علاوه بر دروس اصلي مهندسي شيمي، درس هايي در زمينه حقوق كار، آشنايي با اخلاق مهندسي و آشنايي با مسايل بيمه را مورد سوال قرار مي دهد.

وي در ادامه افزود: اميدواريم اين آزمون توسط موسسات و سازمان هاي مختلف به رسميت شناخته شود و به عنوان پيش نيازي جهت استخدام قرار گيرد.

دكتر شايگان خاطرنشان كرد: در حال حاضر، انجمن جهت اجراي اين آزمون با رشته هاي مهندسي برق و مكانيك همكاري هاي لازم را انجام داده است.

وي در پايان افزود : در ابتداي امسال انجمن علمي مهنسي شيمي در استان بوشهر دفتري را ايجاد كرد. اين دفتر فعاليت ها خود را از از ماه گذشته آغاز كرده است. اين انجمن در نظر دارد در ديگر استان هاي كشور نيز دفاتري تأسيس نمايد.